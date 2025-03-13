Marmaris Ege Rallisi Başlıyor: 45 Otomobil ve 90 Sporcu Yarışacak!

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris'te, 14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:04
Marmaris Ege Rallisi Başlıyor: 45 Otomobil ve 90 Sporcu Yarışacak!

Marmaris Ege Rallisi 14-16 Mart Tarihleri Arasında!

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı olan Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl yarışa 45 otomobil ve 90 sporcu katılacak.

Basın Toplantısı Düzenlendi

Yarış öncesinde Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen basın toplantısında, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Marmaris'te yeniden bulunmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Kaya, "Ege Otomobil Spor Kulübümüz gerekli bütün tedbirleri alıp yarışa hazırlandı. Biz de yarışın tüm takımlar ve seyirciler açısından güvenli geçmesi için elimizden geleni yapmak üzere buradayız. Herkese başarılı bir ralli sezonu diliyorum." dedi.

Ege Otomobil Spor Kulübü'nden Teşekkürler

Ege Otomobil Spor Kulübü Başkanı Özer Yüce, Marmaris'te düzenledikleri Ege Rallisinin toplamda 34. yılını kutlayacaklarını vurguladı. Yüce, "Dünya Ralli Şampiyonası'ndan itibaren bölgeye hakimiz. Marmaris'te bu organizasyonu yapmak evimizde olmak gibi bizim için. Muğla Valiliğimiz, emniyet ve jandarmaya, sponsorlara ve sporseverlere çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ralli Etapları ve Program

Yarışma Direktörü Çağlar Kip, etaplar ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Ralli cumartesi günü Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı ile başlayacak. Yarış öncesinde ilk etap olan 1,85 kilometrelik SSS Marmaris Özel Seyirci etabı gerçekleştirilecek. 15 Mart Cumartesi günü ise 16,90 kilometrelik Remed Assistance etabı ile başlayacak, ardından 10 kilometrelik Bayır ve 7,15 kilometrelik Petrol Ofisi Maxima etaplarıyla devam edecek.

Yarış, 16 Mart Pazar günü Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde 8 kilometrelik Kuyucak etabıyla start alacak ve 14,25 kilometrelik Akyaka (Sarnıç) etabı ile sonlanacak. En uzun etap ise 20,80 kilometrelik Powerstage etabı olacak. Yarışmanın bitiminin ardından Finiş Podyumu saat 14.30'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılanlar arasında TOSFED Çevre Delegesi Bilge Yüce, Castrol Ford Team Sportif Direktörü Murat Bostancı, sporcular Burak Çukurova, Kerem Kazaz, Demir Sancaklı, Kübra Denizci Keskin, Buğra Banaz, Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel Genel Müdürü Cihan Baykara ile Tor Yapı yetkilisi Tolga Çapkınoğlu da yer aldı. Ralli boyunca yarışmacılar ve katılımcılar, doğaya tohum topları bırakacak.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı "Marmaris Ege Rallisi", 14-16...

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı "Marmaris Ege Rallisi", 14-16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Yarış öncesi Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) basın toplantısı düzenlendi.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı "Marmaris Ege Rallisi", 14-16...

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı "Marmaris Ege Rallisi", 14-16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Yarış öncesi Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) basın toplantısı düzenlendi.

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