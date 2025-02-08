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Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde Heyecan Dolu 2. Ayak Başladı

Marmaris'te düzenlenen Kış Trofesi'nin 2. ayağında 28 yelkenli yat ve 250 sporcu zorlu mücadeleye başladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:15
Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde Heyecan Dolu 2. Ayak Başladı

Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 2. Ayağı Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi start aldı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen bu prestijli etkinlikte, Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Rusya, Kazakistan ve İngiltere'den toplam 28 yelkenli yat ve 250 sporcu yer aldı.

Hazırlıklar Tamamlandı

Yarışçılar, başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde gerçekleştirdiği brifingin ardından tüm hazırlıklarını tamamladı. Yarışlara katılan yatlar, Netsel Marina'dan ayrılmadan önce uzun süre antrenman turları atarak daha iyi bir performans sergilemek için hazırlandılar.

Rüzgârın Etkisi ve İlk Yarış

Yaklaşık 6 saat süren bir bekleyişin ardından Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirledi. Koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finiş çizgisine ulaşmaya çalıştılar. Ancak ilk gün, koy içinde rüzgar yetersizliği nedeniyle yalnızca bir yarış düzenlendi. Yatların balonlarını açmaları, seyircilere renkli ve görsel bir şölen sundu.

Yarışlar Devam Ediyor

Altı ayaktan oluşan Kış Trofesi'nin ikinci ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek bir yarışla son bulacak. Yelkencilerin gösterdiği azim ve mücadele, bu etkinliği daha da heyecanlı hale getiriyor.

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