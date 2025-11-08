Marmaris Ortaokulu Spor Salonu Yenilendi

Marmaris Ortaokulu spor salonu, Marmaris Ticaret Odası ve hayırseverlerin katkısıyla zemin, iklimlendirme ve donanımlarıyla tamamen yenilendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:02
Marmaris Ortaokulu'nun spor salonu, Marmaris Ticaret Odası öncülüğünde ve oda üyesi hayırseverlerin desteğiyle baştan sona yenilendi. Zemin kaplaması, iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile modern bir görünüme kavuşan salon, öğrencilerin kullanımına açıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda zemin kaplaması, iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma, koruyucu duvar minderi ile pota ve çemberler tamamen yenilendi. Salon, öğrencilerin yıl boyunca güvenli ve konforlu koşullarda spor yapmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlendi.

S. Mutlu Ayhan, yapılan çalışmanın önemine değinerek şunları söyledi: "Eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi çocuklarımızın gelişimi ve geleceği açısından büyük önem taşıyor. Daha modern ve güvenli salonlar çocuklarımızın spora yönelmesini de teşvik ediyor. Marmaris Ortaokulu spor salonunun tadilat ve yenileme sürecinde destek veren tüm bağışçılarımıza ve okulun yenilenmesinde büyük emeği olan başta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Görkem İnal ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür iş birlikleriyle Marmaris'te dayanışma kültürünü daha da güçlendiriyoruz".

Marmaris Ortaokulu Müdürü Hayrettin Gürsoy de destek verenlere teşekkür ederek, "Salonumuz pek çok kulüp ve öğrenci tarafından kullanılıyor. Eski hali artık kullanılamaz durumdaydı, şimdi gençlerimiz çok daha sağlıklı bir ortamda spor faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Buna imkan sağlayan başta Marmaris Ticaret Odası olmak üzere oda üyelerine okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederim" dedi.

Yenilenen spor salonu, Marmaris Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra ilçedeki çeşitli okul etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek şekilde hizmete açıldı.

