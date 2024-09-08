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Marmaris'te Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Başlıyor

Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, 9-11 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:04
Marmaris'te Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Başlıyor

Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Marmaris'te Başlıyor

Muğla'nın gözde tatil beldesi Marmaris, 9-11 Eylül tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'na ev sahipliği yapacak. Yarışların başlangıcı yarın gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün Organizasyonu

Bu özel etkinlik, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize ediliyor. Toplam 6 etapta gerçekleşecek olan yarışlara, yerli ve yabancı toplam 20 tekne ve yaklaşık 200 yelkenci katılacak.

Doğanın İlhamı: Kırlangıçlar

Bu yıl ilk defa düzenlenen yarışın adı, özgürce uçarak göç eden kırlangıçlardan esinlenilerek verilmiştir. Yarışmalar, hem Marmaris Körfezi'nde hem de açık denizde gerçekleştirilerek yelkencilerin yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyacak.

Yerli ve yabancı seyircilerin ilgisini çekmesi beklenen bu etkinlik, yelken sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabı, yarın başlayacak. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 yarışın yapılacağı kupa, 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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