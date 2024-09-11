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Marmaris’te Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Rüzgar Gibi Geçti

Marmaris'te düzenlenen ilk Kırlangıç Kupası, 6 ülkeden 12 yat ve 100 yelkencinin katılımıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:46
Marmaris’te Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Rüzgar Gibi Geçti

Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Marmaris'te Gerçekleşti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, yelkenciler için unutulmaz anlarla sona erdi. Yarışlar, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlendi ve 12 yelkenli yat ile 100 sporcu, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden katıldı.

Antrenman ve Yarış Turları

Yarışların final günü, Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfezde antrenman turları ile başladı. Başhakem Ezgi Kalaycı, rüzgar koşulları ve yönüne göre belirlediği parkurda, ORC-1 ve ORC-2 sınıflarında start aldı. İki yarış gerçekleştirildi ve deniz tutkunları, ürettikleri performansla dikkat çekti.

Kupa Kazananları Belli Oldu

Üç gün boyunca süren bu organizasyonda, toplamda altı yarışta mücadele eden sporcuların ödülleri, Netsel Marina’daki kulüp bahçesinde düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Öne Çıkan Yatlar ve Ekipleri

Kırlangıç Kupası Yat Yarışları’nda, son derece rekabetçi geçen yarışlar sonunda ilk üçe giren yat ve sahipleri şu şekilde sıralandı:

  • ORC-1 Sınıfında:
    1- Matrak 2 (Orhan Özdaş)
    2- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)
    3- Farraway-Netsel Marmaris Marina (Zafer Öznur)
  • ORC-2 Sınıfında:
    1- Mousmoulo (Nikolaos Koumnakis)
    2- VMG-Sailon (Doğukan Kandemir)
    3- Stormy (Tunca Çalışkan)

Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, katılan ekipler ve performanslarıyla Marmaris’te yeni bir gelenek başlatmış oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

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