Marmaris'te Uluslararası Yelken Yarışları Sürüyor

Uluslararası Yelken Yarışları Devam Ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü günü tamamlandı. Yarışlar, Marmaris Körfezi ve açık denizlerde gerçekleştirildi.
Katılımcılar ve Yarışlar
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye dahil olmak üzere toplam 15 ülkeden 104 yelkenli yacht ve 1000 sporcu katıldı. Bu ülkeler arasında Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta yer alıyor.
Yarışın Gelişimi
Dördüncü gün yarışlarının başlangıcında, Netsel Marina'dan çıkan yatlar, başhakem Ezgi Kalaycı'nın yönlendirmesiyle rüzgar durumuna göre start aldı. Dört gün süren mücadelede, IRC ve IRCCHR sınıfındaki yatlar, günü tek bir yarış ile tamamladı. Yelkenli yatların körfezde balonlarını açması, izleyenlere renkli görüntüler sundu.
Dereceye Girenler
Yarışların dördüncü gününde, farklı sınıflarda dereceye giren yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:
- IRC1: Tavatuy - Pavel Kuznetsov
- IRC2: FOXL - Aliaksandr Racheuski
- IRC3: Buran - Alexey Moskvin
- IRC4: Cape Code - Latipov Fiodor
- IRC5: Zacapa - Selim Kakış
- IRC6: Lettland - İgor Bukovskis
- IRCCHR1: Juana - Dmitry Sudakov
- IRCCHR2: Capella II - Dmitry Komarov
- IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov
- IRCCHR4: Babe - Sergei Kazantcev
Dereceye giren sporculara ödülleri, yarın Netsel Marina'da düzenlenecek etkinlikte verilecek. 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın sona erecektir.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışları körfez ve açık denizde tamamlandı. IRC ve IRCCHR sınıfı yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışları körfez ve açık denizde tamamlandı. IRC ve IRCCHR sınıfı yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.