Marmaris'te Uluslararası Yelken Yarışları Sürüyor

Uluslararası Yelken Yarışları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü günü tamamlandı. Yarışlar, Marmaris Körfezi ve açık denizlerde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Yarışlar

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye dahil olmak üzere toplam 15 ülkeden 104 yelkenli yacht ve 1000 sporcu katıldı. Bu ülkeler arasında Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta yer alıyor.

Yarışın Gelişimi

Dördüncü gün yarışlarının başlangıcında, Netsel Marina'dan çıkan yatlar, başhakem Ezgi Kalaycı'nın yönlendirmesiyle rüzgar durumuna göre start aldı. Dört gün süren mücadelede, IRC ve IRCCHR sınıfındaki yatlar, günü tek bir yarış ile tamamladı. Yelkenli yatların körfezde balonlarını açması, izleyenlere renkli görüntüler sundu.

Dereceye Girenler

Yarışların dördüncü gününde, farklı sınıflarda dereceye giren yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:

IRC1: Tavatuy - Pavel Kuznetsov

Tavatuy - Pavel Kuznetsov IRC2: FOXL - Aliaksandr Racheuski

FOXL - Aliaksandr Racheuski IRC3: Buran - Alexey Moskvin

Buran - Alexey Moskvin IRC4: Cape Code - Latipov Fiodor

Cape Code - Latipov Fiodor IRC5: Zacapa - Selim Kakış

Zacapa - Selim Kakış IRC6: Lettland - İgor Bukovskis

Lettland - İgor Bukovskis IRCCHR1: Juana - Dmitry Sudakov

Juana - Dmitry Sudakov IRCCHR2: Capella II - Dmitry Komarov

Capella II - Dmitry Komarov IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov

Before Sunrise - Andrei Morozov IRCCHR4: Babe - Sergei Kazantcev

Dereceye giren sporculara ödülleri, yarın Netsel Marina'da düzenlenecek etkinlikte verilecek. 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın sona erecektir.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışları körfez ve açık denizde tamamlandı. IRC ve IRCCHR sınıfı yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışları körfez ve açık denizde tamamlandı. IRC ve IRCCHR sınıfı yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.