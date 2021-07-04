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Martin Linnes'in yeni adresi yine Süper Lig'den

Galatasaray'da uzun yıllardan beri bulunan Martin Linnes'in bir sonraki durağı yine Süper Lig'den! Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin Göztepe olabileceği konuşuluyor. Detaylar haberimizde...

04 Temmuz 2021 Pazar 15:17
Martin Linnes'in yeni adresi yine Süper Lig'den
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam ederken bir yandan da transfer arayışlarına hız kesmeden sürdürüyor. Listesinde Galatasaray ile sözleşmesi biten Martin Linnes yer alıyor.

Sözleşmesi biten Gassama ile sözleşme yenileyen Göztepe’nin 29 yaşında olan Norveç asıllı futbolcuya teklif ilettiği, Linnes'in düşünmek için süreye ihtiyacı olduğu öğrenildi.


Daha öncesinde ülkesinde Molde'de forma giyen Linnes, Türkiye'de 5.5 yıldan beri Galatasaray'ın kadrosunda yer alıyor.

Transfer sürecinde 2 seneliğine renklerine bağladığı 28 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile ilgili henüz resmi açıklamada bulunmayan Göztepe, 6 Temmuz günü Afyonkarahisar'da ilk kampını gerçekleştirecek.

 


Son Güncelleme: 04.07.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper LigGöztepeMartin Linnes
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