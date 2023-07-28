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Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi

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Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi
Uzun yıllar Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Martin Skrtel'in Türkiye'den ayrılması ve futbolu bırakmasına rağmen sosyal medyada Türk bayrağını profil fotoğrafı olarak tercih etmesi dikkat çekiyor.

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Martin Skrtel'in Türkiye'den ayrılması ve futbolu bırakmasına rağmen sosyal medyada Türk bayrağını profil fotoğrafı olarak tercih etmesi dikkat çekiyor.

Skrtel, Liverpool kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve burada gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Başakşehir'e transfer olduktan sonra da sportmen kişiliği ve profesyonelliğiyle dikkat çeken Slovak savunmacı, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Skrtel'in sosyal medyada Türk bayrağını profil fotoğrafı olarak kullanması, Türk takipçilerinin takdirini kazandı.

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