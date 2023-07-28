Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Martin Skrtel'in Türkiye'den ayrılması ve futbolu bırakmasına rağmen sosyal medyada Türk bayrağını profil fotoğrafı olarak tercih etmesi dikkat çekiyor.