Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Maçları Adana'da Başladı

Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları Heyecanla Başladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları, Adana'da Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başladı. Üç gün sürecek organizasyonda, 18 ilden toplamda 148 sporcu mücadele ediyor.

Paralimpik Milli Sporcu Neslihan Kavas'tan Adana'ya Övgü

Turnuvaya Ankara'dan katılan paralimpik milli sporcu Neslihan Kavas, Adana'nın masa tenisi sporunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kavas, "Adana, masa tenisi anlamında Türkiye'de sayılı şehirlerden biri. Altyapısı ve üniversitesiyle bu spora değer katıyor. Bu şehre gelmek bizi mutlu ediyor", dedi.

Hedef İlk 8 ve Podium

Kavas, takımlarıyla birlikte heyecanlı olduklarını ve hedeflerinin ilk 8'e girip ardından kürsüde yer almak olduğunu belirtti. Ayrıca, milli sporcu Hakan Işık da, geçen yılki başarılarını devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Adana'da düzenlenen bu heyecan verici müsabakaların ardından, masa tenisi tutkunlarının dikkatle takip edeceği yarışmalar devam edecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da başladı. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 3 gün sürecek müsabakalarda, 18 ilden 148 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da başladı. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 3 gün sürecek müsabakalarda, 18 ilden 148 sporcu mücadele ediyor.