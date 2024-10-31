Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali: Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir Şampiyonluk Elde Etti

Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali Nevşehir'de Yapıldı
2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlendi.
Müsabakaların Yapıldığı Yer
Final karşılaşmaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin (NEVÜ) Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Erkeklerde Fenerbahçe Şampiyonluk İle Taçlandı
Erkekler kategorisinde Fenerbahçe, finale çıkarak şampiyonluğu elde etti. Çiltar Adana ise ikinci sırada yer aldı.
Kadınlarda KAP-OFF Nevşehir'in Zaferi
Kadınlar dalında KAP-OFF Nevşehir, kazanan taraf oldu. Fenerbahçe ise ikinci olarak mücadeleyi tamamladı.
Ödül Töreni
Şampiyon olan takımlara ödülleri, etkinlikte yer alan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Gelecek Etkinlikler
NEVÜ, ayrıca 1-3 Kasım tarihlerinde "Süper Lig 1. Etap Masa Tenisi Kadınlar ve Erkekler Müsabakaları"nı düzenleyecek olup, etkinlikte 19 kadın ve 18 erkek takımının katılması beklenmektedir.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde NEVÜ Spor Merkezi'nde yapılan müsabakada, erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde NEVÜ Spor Merkezi'nde yapılan müsabakada, erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.