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Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali: Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir Şampiyonluk Elde Etti

Nevşehir'de düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:12
Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali: Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir Şampiyonluk Elde Etti

Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali Nevşehir'de Yapıldı

2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlendi.

Müsabakaların Yapıldığı Yer

Final karşılaşmaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin (NEVÜ) Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Erkeklerde Fenerbahçe Şampiyonluk İle Taçlandı

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe, finale çıkarak şampiyonluğu elde etti. Çiltar Adana ise ikinci sırada yer aldı.

Kadınlarda KAP-OFF Nevşehir'in Zaferi

Kadınlar dalında KAP-OFF Nevşehir, kazanan taraf oldu. Fenerbahçe ise ikinci olarak mücadeleyi tamamladı.

Ödül Töreni

Şampiyon olan takımlara ödülleri, etkinlikte yer alan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gelecek Etkinlikler

NEVÜ, ayrıca 1-3 Kasım tarihlerinde "Süper Lig 1. Etap Masa Tenisi Kadınlar ve Erkekler Müsabakaları"nı düzenleyecek olup, etkinlikte 19 kadın ve 18 erkek takımının katılması beklenmektedir.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde NEVÜ Spor Merkezi'nde yapılan müsabakada, erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde NEVÜ Spor Merkezi'nde yapılan müsabakada, erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.

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