Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonu Olmak İçin Samsun'da

Massimiliano Mandia, Altın Madalya Peşinde

İtalyan okçu Massimiliano Mandia, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefini herkese duyurdu. 2019 yılında Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda kazandığı zaferini 6 yıl aradan sonra tekrarlamak için tekrar bu güzel şehirde bulunuyor.

Hedefleri ve Vizyonu

Mandia, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Samsun’da tekrar şampiyon olmak için geldim. 2019'daki başarıyı yeniden elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Okçuluk alanında Türk Milli Takımı'nın uluslararası düzeydeki gücüne dikkat çeken Mandia, "Türk takımına çok büyük saygı duyuyorum. Hem sporcuları hem de antrenörleri her geçen yıl daha da güçleniyor. Kendilerini yenmek, Samsun'da artık daha da zor olacak." şeklinde konuştu.

Mandia’nın Hayali

Her yarışmada en iyisini ortaya koymaya çalıştığını vurgulayan Mandia, en büyük hayalinin ise olimpiyatlarda zafer kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

İtalyan okçu Massimiliano Mandia, Samsun'da devam eden Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na katıldı. Mandia, basın mensuplarına, şampiyonadaki hedeflerini anlattı.