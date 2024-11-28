Mateusz Lis: Göztepe Ailem ve Süper Lig'de Geleceğime Güveniyorum

Mateusz Lis: Göztepe'de Yeni Bir Başlangıç

Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, kariyerine bu sarı-kırmızılı kulüpte devam ettiği için büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kulübün mobil uygulamasında yayımlanan görüntülü açıklamasında Lis, Göztepe'nin Türkiye'deki diğer kulüplerden neden farklı olduğunu izleyicilere aktardı.

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