Mateusz Lis: Göztepe Ailem ve Süper Lig'de Geleceğime Güveniyorum

Mateusz Lis: Göztepe'de Yeni Bir Başlangıç
Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, kariyerine bu sarı-kırmızılı kulüpte devam ettiği için büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kulübün mobil uygulamasında yayımlanan görüntülü açıklamasında Lis, Göztepe'nin Türkiye'deki diğer kulüplerden neden farklı olduğunu izleyicilere aktardı.
Süper Lig'deki İyi Sezon
Lig tarihindeki en iyi sezonunu yaşadığını belirten Lis, "İzmir şu anda dünyadaki yerim. Tekrar Göztepe'nin bir parçası olmak istiyordum. Sadece geçen sezon benim için yeterli değildi. Süper Lig'de ve kulübün 100. yılında devam etmek istedim. Bu özel bir şeydi ve bu sezon benim için hikayenin sonu olmadığını hissettim." şeklinde konuştu. Bu sezon için iyi bir kadro oluşturulduğunu dile getiren Mateusz Lis, "Çok iyi bir takımız. Sadece sahada değil, saha dışında da bir aileyiz. İyi ilişkilerimiz var ve herkes Göztepe için mücadele etmek istiyor. Bu çok önemli ve bence taraftarlarımız bunu ilk maçımızdan itibaren fark etti." ifadesini kullandı. Lis, Süper Lig'deki ilk sezonlarında iyi işler yapacaklarına inandığını belirterek, "Geçen sezon buraya, Göztepe'ye gelmek kariyerimdeki en iyi karardı. Bu, benim ve ailem için ana noktaydı." dedi. Eşi ve oğlu ile birlikte burada bir hayat kurmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Oğlu okulda İngilizce ve Türkçe öğrenirken, Lis, kendisine Türkçe öğrenmeye başlaması gerektiğini hatırlattığını aktararak, "İnşallah, bir sonraki röportaj Türkçe olacak." şeklinde konuştu. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Aile ve Takım Ruhu
Gelecek Hedefleri
Türkçeyi Öğrenme Kararlılığı
Bu sezon için iyi bir kadro oluşturulduğunu dile getiren Mateusz Lis, "Çok iyi bir takımız. Sadece sahada değil, saha dışında da bir aileyiz. İyi ilişkilerimiz var ve herkes Göztepe için mücadele etmek istiyor. Bu çok önemli ve bence taraftarlarımız bunu ilk maçımızdan itibaren fark etti." ifadesini kullandı.
Lis, Süper Lig'deki ilk sezonlarında iyi işler yapacaklarına inandığını belirterek, "Geçen sezon buraya, Göztepe'ye gelmek kariyerimdeki en iyi karardı. Bu, benim ve ailem için ana noktaydı." dedi. Eşi ve oğlu ile birlikte burada bir hayat kurmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.
Oğlu okulda İngilizce ve Türkçe öğrenirken, Lis, kendisine Türkçe öğrenmeye başlaması gerektiğini hatırlattığını aktararak, "İnşallah, bir sonraki röportaj Türkçe olacak." şeklinde konuştu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.