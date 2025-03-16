Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Matthew Richardson, 9.041 saniye ile dünya rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:48
Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye'de ilk kez düzenleniyor ve bu prestijli organizasyonda önemli başarılar yaşanıyor.

Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştirilen yarışlar sırasında, Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson, erkekler sprint eleme yarışında 9.041 saniye ile yeni bir dünya rekoru kırarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bisikletçisinin ortalama hızı ise 79 kilometre/saat olarak ölçüldü.

Bu heyecan verici etkinlikte, dün Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying de 9.976 saniye ve 72.173 kilometre/saat ortalama hızla bir rekor kırmıştı. Bu başarılar, pist bisikletinin uluslararası arenadaki önemini bir kez daha gösterdi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik...

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik Veledromu'ndaki 3. gün yarışları başladı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan organizasyonda 3. gün mücadelesi, bireysel sprint elemeleriyle start aldı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, keirin ve madison yarışlarıyla devam edecek yarışların 3. günü, omnium, sprint ve keirin finalleriyle tamamlanacak. Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler sprint eleme yarışında, Büyük Britanyalı Matthew Richardson, 9.041 saniye ve 79 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik...

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik Veledromu'ndaki 3. gün yarışları başladı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan organizasyonda 3. gün mücadelesi, bireysel sprint elemeleriyle start aldı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, keirin ve madison yarışlarıyla devam edecek yarışların 3. günü, omnium, sprint ve keirin finalleriyle tamamlanacak. Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler sprint eleme yarışında, Büyük Britanyalı Matthew Richardson, 9.041 saniye ve 79 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.

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