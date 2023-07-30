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Mauro Icardi bir geldi pir geldi: Özel olarak tshirt tasarlandı

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Mauro Icardi bir geldi pir geldi: Özel olarak tshirt tasarlandı
Süper Lig’de son günlerin tartışmasız en popüler konusu Galatasaray’ın golcü futbolcusu Mauro Icardi’nin transferi oldu ve beklenen gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Şampiyonluğu hala taze olan Galatasaray’da yeni sezon için sıkı hazırlıklar devam diyor. Bu hazırlıkların en başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli futbolcu için nihayet beklenen son oldu. Detaylar haberimizde…

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MAURO ICARDİ'NİN TİŞÖRTÜNDEKİ YAZI HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ. İŞTE MAURO ICARDİ İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANAN TİŞÖRTTEKİ YAZI

Galatasaray'ın yeni sezon için transfer görüşmeleri yaptığı Mauro Icardi, nihayet dün gece saatlerinde  İstanbul'a ayak bastı. Gelmesi ile beraber sarı kırmızılı takımda heyacanla hazırlıklar yapıldı. bu hazırlıklardan birtanesi de  Mauro Icardi için özel olarak tasarlanan "Parti devam etmeli" yazılı tişört oldu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurdu.

İmza vermek için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen yıldız futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Havalimanından çıkarken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle çalışıyorum. En büyük olduğumuzu bu sezon tekrar göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni sezonda maç maç oynamak istediğini dile getiren yıldız, "Geçen hafta maçlara başladık. Bundan sonra her maçı tek tek izlememiz gerekecek. İzledik. Geçen sezondu ve şampiyon olmuştuk." Şimdi önümüzdeki maçları kazanacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz." Dedi.

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ICARDI'YE ÖZEL TİŞÖRT

Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli yıldızın fotoğrafının bulunduğu ve "Parti devam etmeli" yazılı tişörtleri satışa çıktı.

Galatasaray, kulübün mağazasında sattığı tişörtün fiyatını 399 TL olarak belirledi.  Bu yıl tüm maçlarda tarftarların üzerinde göreceğimiz tişörte daha şimdiden büyük bir ilgi var. 

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