Mauro Icardi, Hagi'nin Yabancı Gol Rekorunu Kırmaya 11 Gol Uzakta

Mauro Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu unvanını ele geçirmek için mücadele ediyor. Icardi, ligin 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımındaki 62. golüne ulaşarak Milan Baros'u geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

Transfer ve kulüpteki performansı

Icardi, Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak geldi. Başarılı performansının ardından kulüp, oyuncunun bonservisini 10 milyon avro karşılığında aldı. Toplamda Galatasaray formasıyla 88 maça çıkan Icardi, şu an 62 gole ulaştı.

Rekor için gerekenler

Arjantinli santrfor, efsanevi Rumen oyuncu Gheorghe Hagi'nin 72 golünü geçmek için 11 kez daha fileleri havalandırmak zorunda. Bu hedef, Icardi'yi kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu yapacak.

Sezonlara göre öne çıkan istatistikleri

İlk sezonunda 23 gol attı: Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda toplam 23 gole ulaştı. Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci sezonunda gol kralı oldu: 2023-2024 sezonunda Icardi, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 golle gol krallığında birinci sıraya yükseldi. Aynı sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 gol kaydeden Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

Derbi performansı

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında derbi maçlarında toplam 8 gol kaydetti. Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 gol, Beşiktaş'a karşı oynadığı 6 maçta ise 5 gol attı.

Üçüncü sezonunda yaşadığı sakatlık ve dönüş

Galatasaray'daki üçüncü sezonunda büyük bir sakatlık yaşayan Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı. Uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.