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Mauro Icardi'nin dönüşü muhteşem oldu

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrasında yaşanan sakatlık sonrası düşüşe geçen Mauro İcardi, sezonun en kritik döneminde sahalara geri döndü. Arjantinli yıldızın son iki antrenmandaki gol yağmurlar yaşanırken herkesin yüzünü güldürdü.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:36
Mauro Icardi'nin dönüşü muhteşem oldu

Sarı kırmızılı forma giyen geçtiğimiz sezon kiralık olarak yer alan son 10 haftada tek başına şampiyonlukta rol alan İcardi, tekrardan böyle bir patlama için sahalara geri döndü. PSG'den bonservisi 10 milyon euro alırken Arjantinli yıldız bu sezon çok güzel başlayarak hem lig de hem de Avrupa'da eşsiz gollere imza attı.

Beşiktaş derbisinde Ghezzal'ın müdahalesiyle topuk sakatlığı sonrasında İcardi büyük düşüşe geçti. Sahaya uzun süre iğneyle çıkan yıldız isim iyileşmesinden sonra taraftarlara müjdeli haber geldi. Takımı yalnız bırakmayan İcardi, sakatlığı atlatmasıyla beraber skorlara katkıda bulunmaya başladı. İğnesiz oynamaya başlayan golcünün ağrıları tam da Galatasaray'ın Avrupa ve kupaya veda ettiği dönemde son buldu.
mauro icardi
GERİ DÖNÜŞ YAPTI
Maç yoğunluğun azalması sonrasında dinlenme fırsatı veren ICardi, sakatlıktan dönerek en iyi döneme girdi. 31 yaşındaki futbolcunun son iki idmanda attığı goller kurularak fiziksel üstünlük, teknik ekibi rahatlattı.
Lider olarak listede yer alan Galatasaray'da İcardi'nin kalan haftalardaki performansı şampiyonluğu belirleyecek. Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanında tam anlamıyla patlama yaşanması bekleniyor. 37 resmi maçta 21 gol ve 10 asist ile oynayan Tangocu, liderliği tekrar almak istediğiniz belirtti. Milli ara sonrasında Icardi'nin yüzde 100 fit haline ulaşması amaçlanmaktadır.

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