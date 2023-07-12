Mauro Icardi Süper Lig'e damgasını vuracak! İşte dudak uçuklatan yeni maaşı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a damgasını vuran Icardi'nin takıma gelmesine çok az kaldı. Ünlü topçuya verilecek ödeme ise herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDİ ÖDEMESİ DUDAKLARI UÇUKLATTI

Geçtiğimiz Süper Lig sezonuna damgasını vuran ve herkesin gözdesi haline gelen Mauro Icardi'nin sarı kırmızı takıma gelmesi için son hazırlıklar yapılıyor. Yapılan son açıklamalara göre ünlü ismin alınması için pürüzler ortadan kalktı ve PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödemesi yapılacak.





Aynı zamanda Icardi'ye senelik 10 milyon Euro maaş verilecek. Bu şekilde Icardi Süper Lig tarihinde en yüksek maaşı almış futbolcu olarak tarihe geçecek. Icardi'den önce Radamel Falcao yine Galatasaray'dan senelik 5 milyon Euro ödeme alıyordu. Robin van Persie 4 milyon 900 bin Euro, Pepe 4 milyon 500 Euro, Negredo 4 milyon 350 bin Euro, Edin Dzeko 4 milyon 200 bin Euro ödeme alıyordu.