  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Mauro Icardi Süper Lig'e damgasını vuracak! İşte dudak uçuklatan yeni maaşı

Mauro Icardi Süper Lig'e damgasını vuracak! İşte dudak uçuklatan yeni maaşı

Yayınlanma:
Mauro Icardi Süper Lig'e damgasını vuracak! İşte dudak uçuklatan yeni maaşı
Sarı kırmızılıların Mauro Icardi mücadelesi hızla devam ederken ödenecek maaş dudakları uçuklattı! Tüm detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a damgasını vuran Icardi'nin takıma gelmesine çok az kaldı. Ünlü topçuya verilecek ödeme ise herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDİ ÖDEMESİ DUDAKLARI UÇUKLATTI

Geçtiğimiz Süper Lig sezonuna damgasını vuran ve herkesin gözdesi haline gelen Mauro Icardi'nin sarı kırmızı takıma gelmesi için son hazırlıklar yapılıyor. Yapılan son açıklamalara göre ünlü ismin alınması için pürüzler ortadan kalktı ve PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödemesi yapılacak. 

icardi'ye ödenecek maaş ortaya çıktı

Aynı zamanda Icardi'ye senelik 10 milyon Euro maaş verilecek. Bu şekilde Icardi Süper Lig tarihinde en yüksek maaşı almış futbolcu olarak tarihe geçecek. Icardi'den önce Radamel Falcao yine Galatasaray'dan senelik 5 milyon Euro ödeme alıyordu. Robin van Persie 4 milyon 900 bin Euro, Pepe 4 milyon 500 Euro, Negredo 4 milyon 350 bin Euro, Edin Dzeko 4 milyon 200 bin Euro ödeme alıyordu. 

Spor
Icardi futbol tarihine geçecek! Galatasaray'dan alacağı maaş ağızları açık bıraktı
Icardi futbol tarihine geçecek! Galatasaray'dan alacağı maaş ağızları açık bıraktı
Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı!
Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı!
Jorge Jesus'tan şaşırtan Galatasaray kararı! Alırsak şampiyonuz diyerek duyurdu!
Jorge Jesus'tan şaşırtan Galatasaray kararı! Alırsak şampiyonuz diyerek duyurdu!
Edirne'de Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda Başpehlivanlık Güreşleri
Edirne'de Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda Başpehlivanlık Güreşleri
Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı! 'En kötü günüydü'
Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı! 'En kötü günüydü'
Herkes bu haberi bekliyordu! Icardi'nin Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı!
Herkes bu haberi bekliyordu! Icardi'nin Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı!
Icardi hayranlarına kötü haber! Öyle bir teklif geldi ki... Hayaller duya düştü
Icardi hayranlarına kötü haber! Öyle bir teklif geldi ki... Hayaller duya düştü