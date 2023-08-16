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Mauro Icardi'nin golü Galatasaray'ı play-off turuna çıkardı

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Mauro Icardi'nin golü Galatasaray'ı play-off turuna çıkardı
Mauro Icardi'nin tek golü Galatasaray'ın adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Galatasaray play-off turunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşti. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki başarılı performansıyla adını play-off turuna yazdırdı. İlk maçta Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yenen Galatasaray, rövanş maçında da sahadan galip ayrıldı. Galatasaray'ın rövanş maçındaki rakibi Olimpija Ljubljana'ya karşı rotasyonlu bir kadroyla çıktığı gözlendi. Bu mücadelede Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golü ise Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli oyuncu, 24. dakikada attığı golle takımına turu getiren isim oldu.

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Bu sonuçla birlikte Galatasaray, toplamda 4-0'lık skorla play-off turuna yükseldi. Play-off turundaki rakipleri ise Norveç temsilcisi Molde oldu. Galatasaray'ın bu turdaki ilk maçı 22 Ağustos'ta oynanacak. Ancak Lucas Torreira, rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Molde maçlarında forma giyemeyecek.

Maçın önemli anları arasında Berkan'ın asistiyle Icardi'nin attığı gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan Barış Alper'in golü, Galatasaray'ın ilk yarıyı Icardi'nin golüyle 1-0 önde tamamladığı ve ikinci yarıda Muslera'nın kritik kurtarışı yer aldı. Ayrıca Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü an da maçın dikkat çeken anları arasında yer aldı. Galatasaray, bu başarılı sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme fırsatını elde etti.

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