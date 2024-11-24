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Max Verstappen, Formula 1'de Dördüncü Şampiyonluğunu Kazandı

Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sinde 5. olarak dördüncü kez Formula 1 şampiyonu oldu ve Lando Norris ile arasındaki puan farkını 63'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:00
Max Verstappen, Formula 1'de Dördüncü Şampiyonluğunu Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, art arda dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı. 50 tur üzerinden gerçekleştirilen yarış, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kenti ile aynı adı taşıyan, 6.2 kilometrelik pistte yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan George Russell (Mercedes), 1 saat 22 dakika 05.969 saniye ile sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Russell’ın ardından, takım arkadaşı Lewis Hamilton 7.313 saniye geride ikinci, Carlos Sainz (Ferrari) ise liderin 11.906 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Max Verstappen, şampiyonluk için pilotlar klasmanındaki en yakın rakibi Lando Norris (McLaren) ile puan farkını koruyarak, yarışı 5. sırada tamamladı. Russell'ın 16.582 saniye gerisinde bitiren Verstappen, Norris’in 6. sırada kalmasıyla puan farkını 63’e çıkardı ve sezon sonuna iki etap kala kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Verstappen, 4’er şampiyonluğu bulunan Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel ile aynı seviyeye geldi.

Yarış sonrası pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sırayı aşağıda bulabilirsiniz:

  • Pilotlar
    1. Max Verstappen (Hollanda): 403
    2. Lando Norris (Büyük Britanya): 340
    3. Charles Leclerc (Monako): 319
    4. Oscar Piastri (Avustralya): 268
    5. Carlos Sainz (İspanya): 259
  • Takımlar
    1. McLaren: 608
    2. Ferrari: 584
    3. Red Bull: 555
    4. Mercedes: 425
    5. Aston Martin: 86

Sezonun 23. yarışı olan Katar Grand Prix'si, 1 Aralık'ta düzenlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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