Max Verstappen, Formula 1'de Dördüncü Şampiyonluğunu Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, art arda dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı. 50 tur üzerinden gerçekleştirilen yarış, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kenti ile aynı adı taşıyan, 6.2 kilometrelik pistte yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan George Russell (Mercedes), 1 saat 22 dakika 05.969 saniye ile sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Russell’ın ardından, takım arkadaşı Lewis Hamilton 7.313 saniye geride ikinci, Carlos Sainz (Ferrari) ise liderin 11.906 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Max Verstappen, şampiyonluk için pilotlar klasmanındaki en yakın rakibi Lando Norris (McLaren) ile puan farkını koruyarak, yarışı 5. sırada tamamladı. Russell'ın 16.582 saniye gerisinde bitiren Verstappen, Norris’in 6. sırada kalmasıyla puan farkını 63’e çıkardı ve sezon sonuna iki etap kala kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Verstappen, 4’er şampiyonluğu bulunan Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel ile aynı seviyeye geldi.

Yarış sonrası pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sırayı aşağıda bulabilirsiniz:

Pilotlar Max Verstappen (Hollanda): 403 Lando Norris (Büyük Britanya): 340 Charles Leclerc (Monako): 319 Oscar Piastri (Avustralya): 268 Carlos Sainz (İspanya): 259

Takımlar McLaren: 608 Ferrari: 584 Red Bull: 555 Mercedes: 425 Aston Martin: 86



Sezonun 23. yarışı olan Katar Grand Prix'si, 1 Aralık'ta düzenlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.