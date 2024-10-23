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Maximiles Black 36. Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda Akyarlar Rotası Geçildi

The Bodrum Cup, Radisson Collection Bodrum etabında heyecan dolu anlarla sürüyor. Katılım ücretsiz.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:23
Maximiles Black 36. Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda Akyarlar Rotası Geçildi

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'ta Yelken Heyecanı

36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Radisson Collection Bodrum-Bodrum etabıyla devam ediyor. Yarışlara dair son gelişmeleri Bodrum Cup İletişim Komitesinden öğreniyoruz.

Akyarlar'a Doğru Yelken Açıldı

Dün başlayan yarışın ikinci günü, teknelerin Radisson Collection'ın bulunduğu Akyarlar'a doğru yelken açmasıyla devam etti. 15 millik rotada, finiş çizgisini geçmek için mücadele eden yelkenciler, rüzgarın gücünü en iyi şekilde kullanmayı hedefliyorlar.

Karada Etkinlikler Sürüyor

Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı'nın sona ermesinin ardından, etkinlikler Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Yarış Merkezi'nde devam edecek. Bugün, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Bodrumlu genç yelkenciler, Yiğit Yalçın Çıtak ve Ecem Güzel, "Deneyim Sahnesi"nde yaşadıklarını paylaşacaklar.

Stand-Up Gösterisi ve Ücretsiz Katılım

Etkinlikler kapsamında, Deniz Alnıtemiz'in "Rüzgarın Getirdikleri" isimli stand-up gösterisi de sahne alacak. Yarış Merkezi'ndeki bu etkinlikler, Bodrum halkının katılımına açık ve ücretsizdir.

Yarışlar Devam Ediyor

Yarış heyecanı, yarın Metro Bodrum-Çökertme etabıyla sürecek. Yelkenciler ve Bodrum halkı, bu heyecan verici organizasyonun keyfini sürdürecek.

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Radisson Collection Bodrum-Bodrum etabıyla...

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Radisson Collection Bodrum-Bodrum etabıyla devam etti. Yarışın ikinci gününde tekneler, Radisson Collection'ın bulunduğu Akyarlar'a doğru yelken açtı.

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Radisson Collection Bodrum-Bodrum etabıyla...

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Radisson Collection Bodrum-Bodrum etabıyla devam etti. Yarışın ikinci gününde tekneler, Radisson Collection'ın bulunduğu Akyarlar'a doğru yelken açtı.

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