Maximiles Black The Bodrum Cup: İasos-Yalıkavak 14 Millik Etap

37'nci Maximiles Black The Bodrum Cup, İasos'tan Yalıkavak'a uzanan 14 millik etapla sürdü; ekipler tarihi kıyılardan Yalıkavak Marina'ya ulaştı. Ödül töreni 25 Ekim'de.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 19:21
Maximiles Black The Bodrum Cup İasos-Yalıkavak Etabıyla Devam Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, 14 millik İasos-Yalıkavak etabıyla sürdü.

Yarış, İasos'un tarihi kıyılarından verilen startla başladı. Farklı tipte teknelerin mücadele ettiği 14 millik parkurda ekipler, tarihî kıyılardan Yalıkavak'ın modern marinasına doğru ilerledi. Kıyı seyri boyunca yarışmacılar hem stratejik hamlelerini hem de denizcilik ustalıklarını sergiledi.

Organizasyon ve Katılımcılar

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, İasos'ta düzenlenen günün tüm denizciler için anlamlı olduğunu belirtti ve rota değişikliğiyle son anda eklenen İasos etabının en sevilen etaplardan biri olduğunu vurguladı.

Uysal şunları kaydetti: "Tarihi bir bölge olan İasos'ta 100'ü aşkın filomuzun ağırlanmasında bize destek veren Port Iasos Marina ve Egesu Güllük Marina'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. 24 yıl sonra bu limana ilk kez gelmemize rağmen bu limanın aslında ne kadar evimiz olduğunu bir kez daha hatırladık. Bugün geri döneceğimiz Yalıkavak Marina bizim için yalnızca bir etap noktası değil, yarışın kalbi. Bugün İasos'tan Yalıkavak'a uzanacak bu özel etapla hem Ege'nin mirasını yaşatıyor hem de denizciliğin ruhunu nesillerce sürdürmenin gururunu yaşıyoruz."

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek Yalıkavak-Bodrum etabının ardından 25 Ekim'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

