Maximiles Black The Bodrum Cup: Yalıkavak-Bodrum Opet Etabı Tamamlandı

Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum Opet etabıyla sürdü. Yalıkavak Marina'dan verilen startla yelkenciler parkura çıktı.

Etap Detayları

Yelkenciler, Bodrum açıklarında 20 millik parkurda mücadele etti. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, Bodrum'un eşsiz koylarını, doğasını ve tarihini deneyimleme fırsatı buldu.

Organizasyon yetkilileri, bu etabın hem teknik beceri hem de dayanıklılık açısından yarışın en belirleyici parkurlarından biri olduğunu belirtti.

Sonraki Aşama

Organizasyon, yarın düzenlenecek etabın ardından ödül töreniyle sona erecek.

Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum Opet etabıyla sürdü. Yalıkavak Marina'dan verilen startla yelkenciler, Bodrum açıklarında 20 millik parkurda yarıştı.