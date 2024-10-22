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Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başladı

36. Maximiles Black The Bodrum Cup, Bodrum açıklarında deniz severlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:38
Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başladı

Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları 2023

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları açılışını yaptı. Yarışların başlangıcı, Bodrum açıklarında düzenlenen bir anma töreniyle oldu.

Anma Töreni ve Yarışın Başlangıcı

Yarışların bir parçası olarak, The Bodrum Cup kurucularından Arif Yılmaz ve yaşamını yitiren tüm denizciler anısına denize çelenk bırakıldı. Ardından, organizasyonun resmi startı verildi.

Organizasyon Komitesi Açıklamaları

Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, medyaya yaptığı açıklamada, yarışın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi saygıyla andıklarını belirtti. Uysal, 5 gün sürecek olan bu organizasyonda yaklaşık 150 teknenin yer alacağını kaydetti.

Sosyal Sorumluluk ve Katılımlar

Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter de, banka olarak sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda aktif rol aldıklarını ifade etti.

Teması ve Rota Bilgisi

"Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla düzenlenen yarış, çeşitli rotalarda devam edecek ve 26 Ekim'de Bodrum'da son bulacak. Yarışın ilk gününde ise Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gibi önemli isimler tekneyle denizden seyir yaptılar.

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