MC Sistem Yurdum 38-35 Yenimahalle - Hentbol Kadınlar Süper Lig

MC Sistem Yurdum, Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. haftasının ilk maçında Yenimahalle Belediyespor'u 38-35 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 18:57
MC Sistem Yurdum 38-35 Yenimahalle - Hentbol Kadınlar Süper Lig

MC Sistem Yurdum 38-35 Yenimahalle Belediyespor

Hentbol Kadınlar Süper Lig - 3. Hafta

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasının ilk maçında MC Sistem Yurdum, Yenimahalle Belediyespor'u 38-35 mağlup etti.

Karşılaşma, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı. İlk yarı, 18-17 Yenimahalle Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skoru tersine çeviren MC Sistem Yurdum, mücadelenin sonunda 38-35 ile sahadan galip ayrıldı.

Çekişmeli geçen maçta her iki ekip de savunma ve hücumda etkili anlar sergiledi; son bölümde Yurdum'un geri dönüşü maçın kaderini belirledi.

