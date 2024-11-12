DOLAR
34,38 -0,21%
EURO
36,52 0,23%
ALTIN
2.865,8 1,02%
BITCOIN
2.979.299,44 0,29%

Medicana, Türkiye Milli Takımları'nın Resmi Sağlık Sponsoru Oluyor

Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Milli Takımları'nın resmi sağlık sponsoru oldu. Anlaşma detayları ve TFF Başkanı'nın açıklamaları yüzleri güldürdü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:34
Medicana, Türkiye Milli Takımları'nın Resmi Sağlık Sponsoru Oluyor

Medicana, Türkiye Milli Takımları'nın Resmi Sağlık Sponsoru Oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Medicana Sağlık Grubu arasında, erkek ve kadın milli takımların resmi sağlık sponsoru olarak bir anlaşma imzalandı. İmza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt gibi önemli isimler katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Hacıosmanoğlu, tören sırasında yaptığı konuşmada sponsorsuz kalan bütçenin açığının kapatılması için yapılan anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bütçedeki açığı ancak sponsorluklarla kapatabiliyorsunuz. Bir dahaki mali genel kurula gidene kadar devraldığımız açığı kapatmamız gerek," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Medicana'nın milli bir kuruluş olmasından dolayı duyulan gururun altını çizdi.

Hüseyin Bozkurt'un Vurguları

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, sponsorluk anlaşmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Amatör ve profesyonel branşlarda sporculara destek veriyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşma, hem erkek hem de kadın milli takımlarımızın sağlık sponsorluğunu kapsıyor," dedi. Bozkurt, ayrıca Londra'daki hastane ile uluslararası hizmet vermeye de başladıklarını ifade etti.

İmza Töreninin Ardından

Tören, hatıra olarak Hacıosmanoğlu'nun Bozkurt'a milli takımın 10 numaralı formasını hediye etmesiyle sona erdi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (solda) ve Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt (sağda) katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (solda) ve Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
2
Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi
3
TFF'den Coşkun Taş'a Başsağlığı Mesajı
4
Medicana, Türkiye Milli Takımları'nın Resmi Sağlık Sponsoru Oluyor
5
Kayserispor, Sinan Kaloğlu İle Mağlubiyet Yaşamadı
6
Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yılında Anılacak
7
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg ile Karşılaşacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!