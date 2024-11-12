Medicana, Türkiye Milli Takımları'nın Resmi Sağlık Sponsoru Oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Medicana Sağlık Grubu arasında, erkek ve kadın milli takımların resmi sağlık sponsoru olarak bir anlaşma imzalandı. İmza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt gibi önemli isimler katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Hacıosmanoğlu, tören sırasında yaptığı konuşmada sponsorsuz kalan bütçenin açığının kapatılması için yapılan anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bütçedeki açığı ancak sponsorluklarla kapatabiliyorsunuz. Bir dahaki mali genel kurula gidene kadar devraldığımız açığı kapatmamız gerek," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Medicana'nın milli bir kuruluş olmasından dolayı duyulan gururun altını çizdi.

Hüseyin Bozkurt'un Vurguları

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, sponsorluk anlaşmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Amatör ve profesyonel branşlarda sporculara destek veriyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşma, hem erkek hem de kadın milli takımlarımızın sağlık sponsorluğunu kapsıyor," dedi. Bozkurt, ayrıca Londra'daki hastane ile uluslararası hizmet vermeye de başladıklarını ifade etti.

İmza Töreninin Ardından

Tören, hatıra olarak Hacıosmanoğlu'nun Bozkurt'a milli takımın 10 numaralı formasını hediye etmesiyle sona erdi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (solda) ve Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt (sağda) katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (solda) ve Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt (sağda) katıldı.