MeeTürkItaly Paneli İtalya Başkonsolosluğu'nda Gerçekleşti

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen MeeTürkItaly paneli, İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda yapıldı. Etkinliğe katılan digniteler arasında İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Takım teknik direktörleri de yer aldı.

Başka Bir Sözle, Spor ve Diplomasi İç İçe

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Marrapodi, “Akdeniz havzasının iki dost ülkesinin EURO 2032'yi birlikte düzenleyecek olmasından dolayı mutluyuz. İki ülke arasındaki ortak kültürel değerler ve dostluk ilişkileri bizi bir arada tutuyor,” dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Futbol, milletler arasında birleştirici bir unsur. EURO 2032'de Türkiye ve İtalya'nın final oynamasını diliyorum,” ifadelerini kullandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, Türkiye ile İtalya arasında voleyboldaki işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Montella ve Santarelli'den Duygusal Açıklamalar

Panele katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 tecrübesinden bahsederek sporun birleştirici gücünü vurguladı. “Spor, halkları birleştiriyor ve gençlere ulaşmanın en kısa yolu,” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise olimpiyatlarda madalya hedeflerini paylaşarak, “Olmak istediğimiz yerdeyiz ve tekrar deneyeceğiz,” açıklamasını yaptı.

Panel, Türkiye ve İtalya'nın spor alanındaki işbirliklerinin önemine ve sporun evrensel birleştirici gücüne dair içten paylaşımlar ile sonlandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.