Mehmet Altıparmak: Sivasspor'un Hedefi Play-off

Mehmet Altıparmak, Özbelsan Sivasspor'u play-off potasına taşımayı, taraftarı tribüne çekmeyi ve takımın oyun kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:48
İlk idman ve mesaj

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başında ilk idmanına çıkan teknik direktör Mehmet Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, Türkiye'nin en büyük camialarından birine geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Kendisinden önce kırmızı-beyazlı ekipte görev yapan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a teşekkür eden Altıparmak, "Bu bir bayrak değişimidir." dedi.

Altıparmak, takım ve kendi hedefleriyle ilgili olarak, "Öncelikle takımı bulunduğu bölgeden bir an önce yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımızla bir toplantı yaptık, gereken şeyleri söyledik. Bundan sonra yapacağımız tek şey çok fazla konuşmayacağız, çok çalışacağız. Bu çalışmanın sonunda da Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak bizim en büyük amacımız. Şu anda yapacağımız tek şey birlik, beraberlik içinde olmak. Küskünler var, takımın bulunduğu ortamdan dolayı maça gelmeyenler var. Dışarıdan bizi çok destekleyen ama maça gelmeyenler var. Artık bunları bırakalım, başka Sivasspor yok. Sivasspor'un etrafında toplanalım ve hedefimize hep beraber ilerleyelim." diye konuştu.

Kısa vadeli hedef: Play-off

Bir basın mensubunun kısa vadedeki hedefi sorması üzerine Altıparmak, "Bir an önce alt sıralardan çıkmak ve birinci hedefimiz olan play-off potasına yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu. Devre arasına kadar hedefe ulaşmayı planladıklarını vurgulayan teknik adam, "Sivasspor'a şu anda bulunduğu yer yakışmıyor. Biran önce futbol oynamamız lazım, bizim birinci amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, taraftarları tribünlere çekmek için önce iyi futbol ve sonrasında puanlar gerektiğini belirterek, "Herkesi eğer tribünlere çekmek istiyorsak önce futbol olarak, sonra puan olarak taraftarlarımıza bunu ispatlamamız lazım. Ondan sonra da onları yanımızda göreceğiz. Ama birinci önceliğimiz biraz daha önde oynayan, biraz daha hücum eden, hücum gücü daha yüksek bir takım yaratmak. İnşallah bunu da başaracağız. Öncelikle hedefimiz play-off potası, sonrasında da ikinci büyük hedefimize gideceğiz." dedi.

Ümraniyespor ve Manisa FK maçlarına değinen Altıparmak, "Takımımız zorlu bir süreçten çıktı. Önümüzde hem Ümraniyespor hem de Manisa FK maçı var. Sonrasında da milli takım arası var. Milli takım arasında sakat ve hazır olmayan oyuncuları kazanmak önemli. Kimle nerede oynarsak oynayalım birinci hedefimiz galip gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman ve maç programı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada Türk bayrağı açtı.

Antrenmanda futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor, 1 Kasım Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada Türk Bayrağı açtı.

