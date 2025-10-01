Mehmet Emin Eğilmez Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Milli para atlet Mehmet Emin Eğilmez, Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 800 m T20'de 1.54.34 ile bronz madalya kazandı.

Milli para atlet Mehmet Emin Eğilmez, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde podyuma çıktı.

Yarış Detayı

Başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Eğilmez, erkekler 800 metre T20 kategorisinde yarıştı ve 1.54.34'lük dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre milli atlet, koşuyu üçüncü tamamlayarak podyumun son basamağına yerleşti.

Diğer Sonuç

Öte yandan Muhammet Atıcı erkekler gülle atma F20 kategorisinde dördüncü oldu.

