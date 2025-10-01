Mehmet Emin Eğilmez Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Bronz Madalya
Milli para atlet Mehmet Emin Eğilmez, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde podyuma çıktı.
Yarış Detayı
Başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Eğilmez, erkekler 800 metre T20 kategorisinde yarıştı ve 1.54.34'lük dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre milli atlet, koşuyu üçüncü tamamlayarak podyumun son basamağına yerleşti.
Diğer Sonuç
Öte yandan Muhammet Atıcı erkekler gülle atma F20 kategorisinde dördüncü oldu.