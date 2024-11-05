Mehmet Sadık Vefa Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Oldu

Yeni Dönemde Motosiklet Federasyonu'nda Mehmet Sadık Vefa Dönemi

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun olağan genel kurulu, Crowne Plaza Ankara Oteli'nde gerçekleştirilerek yeni başkanını belirledi. Tek aday olarak seçime katılan Mehmet Sadık Vefa, delegelerin büyük bir çoğunluğunun desteğiyle başkanlık görevini üstlendi.

Mehmet Sadık Vefa'nın Seçim Başarısı

Seçimde 99 delegeden 98'inin oyunu alarak başkanlığa seçilen Vefa'nın 1 oyu ise geçersiz sayıldı. Vefa, genel kurulda yaptığı konuşmada, geçen yıl hayatını kaybeden federasyonun kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar'ı andı ve motosiklet camiasına teşekkür ederek, “Yaptıklarımız için değil, yapacaklarımız için devam” sloganı ile yeni başarılara ulaşacaklarını vurguladı.

Hedefler ve Teşekkürler

Seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, “Asıl hedefimiz, 10 yıl içinde dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıracak genç sporcular yetiştirip, İstiklal Marşı'mızı okutmak” diyen Vefa, 2024 yılı Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanan Toprak Razgatlıoğlu ile ülkemizi uluslararası alanda temsil eden sporcu kardeşleri ve kulüplere de teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Mehmet Sadık Vefa'nın yönetim kurulunda, Ogün Baysan, Gökmen Çiçek, Mahmut Nedim Akülke, Sadık Özdemir, Ğanim Umu, Mevlüt Kolay, Sacit Ünal, Anıl Günyeli, Tolga Uyar ve Mustafa Kerem Unutulmaz gibi isimler yer alıyor.