Mehmet Sepil: Sporda Sükunet ve Akılcı Davranışa İhtiyaç Var

Mehmet Sepil'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe ile oynanan maça dair düşüncelerini paylaştı. Maç sırasında Ali Koç'un sahaya inmesi ve yaşanan itilme olayının kendisini derinden üzdüğünü vurguladı. Sepil, “Umarım her iki camia da bundan sonra aklıselim içerisinde yaşananları sükunetle karşılayıp, daha mantıklı ve dengeli davranırlar.” ifadelerini kullandı.

Olayın Şaşırtıcı Boyutları

Sepil, 17 Ağustos'taki Süper Lig karşılaşmasında yaşananların sıradışı olduğunu belirterek, Fenerbahçe Başkanı'nın neden sahaya indiğine dair bir fikri olmadığını dile getirdi. “Ali başkan sahaya indiğinde oraya neden gittiği, amacı ve endişesinin ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yoktu,” diyerek sürecin anlaşılmazlığına dikkat çekti.

Karşılıklı İletişim ve Dayanışmanın Önemi

Sepil, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanının itilirerek düşürülmesini asla kabul edilemeyecek bir durum olarak nitelendirirken, olayın mizah açısından da önemli olduğunu ifade etti. Olayı gerçekleştiren Fatih Özkan'ın Göztepe Kulübü tarafından akredite olduğunu, ancak profesyonel görevde olmadığını belirtti ve kendisini sert bir şekilde uyardığını kaydetti.

Gelecekteki Düşünceleri

İki kulüp arasında sağlıklı iletişim ve dayanışmanın temin edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Sepil, “Aksi takdirde sporda terör heveslilerinin önü açılmış olacaktır,” diyerek, bu tür olayların yönetici sorumluluğuna dikkat çekti. Spor yöneticilerinin öncelikli sorumluluğunun şiddeti önlemek olduğuna işaret eden Sepil, bu olaylardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.