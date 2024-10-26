DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.984,88 -0,27%

Meksika Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor

Formula 1 2023 sezonu Meksika'daki kritik yarışa ev sahipliği yapacak. Tüm detaylar burada.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:00
Meksika Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor

Meksika Grand Prix'si İle F1 Heyecanı Devam Ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'siyle sürüyor. Yarış, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarış Programı

71 tur üzerinden yapılacak olan yarışın sıralama turları yarın Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak. Ana yarış ise aynı gün Türkiye saati ile 23.00'te gerçekleştirilecek.

Podyum Çağrısı

Bu sezon yapılan yarışlarda Max Verstappen, 7 kez podyumun zirvesinde yer almayı başardı. Lando Norris ve Charles Leclerc her biri üçer, Lewis Hamilton ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz ise birer kez yarış galibiyeti elde ettiler.

Puan Durumu

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beş sırası ise şu şekilde:

  • Pilotlar:
  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 354
  • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 297
  • 3. Charles Leclerc (Monako): 275
  • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 247
  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 215
  • Takımlar:
  • 1. McLaren: 544
  • 2. Red Bull: 504
  • 3. Ferrari: 496
  • 4. Mercedes: 344
  • 5. Aston Martin: 86

Formula 1 tutkunları için büyük heyecan yaratan Meksika Grand Prix'sinde pilotlar ve takımlar arasındaki rekabet her zamankinden daha fazla yaşanacak.

İLGİLİ HABERLER

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor
2
Cizre Belediyespor Deplasmandaki Zorlu Sürece Hazırlanıyor
3
Milli Golbolcüler Engelli Bireylere İlham Oluyor
4
Emrah Yaşar Yeni Hedefleriyle Yola Devam Ediyor
5
Lugano, Fenerbahçe Maçına Hazır
6
Ironman 70.3 Türkiye 2023: Antalya'da 78 Ülkeden Sporcularla Buluşuyor
7
Antalyaspor, Alanyaspor Mücadelesine Hazır

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor