Meksika Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor

Meksika Grand Prix'si İle F1 Heyecanı Devam Ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'siyle sürüyor. Yarış, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarış Programı

71 tur üzerinden yapılacak olan yarışın sıralama turları yarın Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak. Ana yarış ise aynı gün Türkiye saati ile 23.00'te gerçekleştirilecek.

Podyum Çağrısı

Bu sezon yapılan yarışlarda Max Verstappen, 7 kez podyumun zirvesinde yer almayı başardı. Lando Norris ve Charles Leclerc her biri üçer, Lewis Hamilton ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz ise birer kez yarış galibiyeti elde ettiler.

Puan Durumu

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beş sırası ise şu şekilde:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 354

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 297

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. Oscar Piastri (Avustralya): 247

5. Carlos Sainz (İspanya): 215

Takımlar:

1. McLaren: 544

2. Red Bull: 504

3. Ferrari: 496

4. Mercedes: 344

5. Aston Martin: 86

Formula 1 tutkunları için büyük heyecan yaratan Meksika Grand Prix'sinde pilotlar ve takımlar arasındaki rekabet her zamankinden daha fazla yaşanacak.