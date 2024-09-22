Melih Dumlu, Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Melih Dumlu'dan Başarı

Milli sporcu Melih Dumlu, Bulgaristan'da gerçekleşen Sanat Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Gümüş Madalya ile Dönüyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Melih Dumlu, barfikste elde ettiği 12.300 point ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu önemli başarı, Dumlu'nun uluslararası arenada yükselişinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Gençlerin İlham Kaynağı

Bu başarı ile Melih Dumlu, Türkiye'nin cimnastik alanındaki gelişiminde yeni bir örnek teşkil ediyor ve genç sporculara ilham veriyor.