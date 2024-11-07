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Melikgazi Kayseri Basketbol Aerial Leann Powers'ı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Aerial Leann Powers sağlık kontrolünden başarıyla geçti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:15
Melikgazi Kayseri Basketbol Aerial Leann Powers'ı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Heyecan Verici Gelişme

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni transferi Aerial Leann Powers'ı kentte ağırladı. Powers, sağlık kontrolünden geçerek takıma katılmak için önemli bir adım attı.

Sağlık Kontrol Süreci

Edinilen bilgilere göre, kulübün yaptığı açıklamada, ABD'li oyuncu Powers, özel bir hastanede kardiyoloji ve dahiliye muayenelerinin ardından EKG ve efor testlerine tabi tutuldu. Detaylı kan testinin de yapıldığı sporcuda herhangi bir sağlık problemi tespit edilmedi. Bu gelişme, takım için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Powers'ın Kariyeri ve Beklentileri

Son olarak WNBA'nın Atlanta Dream takımında forma giyen forvet, daha önce 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de yer almıştı. Aerial Leann Powers, Melikgazi Kayseri Basketbol'da oynamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkiye'yi geçmişte çok sevdiğini belirtti. Takıma hızla uyum sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Genel Menajerin Açıklamaları

Kulübün Genel Menajeri Fatih Solak, tecrübeli oyuncunun Türk basketbolu ve Melikgazi Kayseri Basketbol için çok kıymetli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Powers transferinin takım için kritik bir adım olduğunu, WNBA'deki play-off mücadeleleri dolayısıyla geç geldiğini de sözlerine ekledi. Solak, taraftar çağrısında bulunarak, Fenerbahçe maçında destek beklediklerini vurguladı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Aerial Leann Powers (sol 2), kente gelerek sağlık kontrolünden geçti. Genel Menajer Fatih Solak (sağda), Powers'ı karşıladı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Aerial Leann Powers (sol 2), kente gelerek sağlık kontrolünden geçti. Genel Menajer Fatih Solak (sağda), Powers'ı karşıladı.

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