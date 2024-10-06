Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı Deplasmanda Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol İkiliği

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 84-82 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Maç boyunca her iki takım da avantaj yakalamak için mücadele etti. Ancak Kayseri temsilcisi, kritik anlarda gösterdiği üstün performansla galibiyeti elde etmeyi başardı. Yeni Başlangıç

Melikgazi Kayseri Basketbol, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını güçlendirirken, BOTAŞ ise ikinci maçında da kaybederek zor bir başlangıç yaptı.