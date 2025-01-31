Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Opet'i Yendi!

Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Opet'i 75-67 Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında parkeye çıkan Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Opet karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 75-67 galip tamamladı.

Maçın Detayları

Bu karşılaşma, Fenerbahçe Opet'in son iç saha yenilgisinin üzerinden tre geçtikten sonra gelen ilk maç oldu. Takım, 13 Ekim 2021 tarihinden bu yana evinde oynadığı maçlardan sadece birinde mağlup oldu ve bu kez de Melikgazi Kayseri'nin etkili oyununa karşı direnemedi.

Fenerbahçe Opet, Basket Landes'e karşı yaşadığı iç saha yenilgisinin ardından, Melikgazi Kayseri Basketbol'a karşı da beklenmedik bir kayıp yaşayarak, ligin zorluğunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarılı oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Melikgazi Kayseri Basketbol, bu galibiyetle ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.