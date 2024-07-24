Melikgazi Kayseri Basketbol'un Hedefi İlk 8

Melikgazi Kayseri Basketbol İlk 8'e Odaklandı

Açıklamalarıyla dikkat çeken sportif direktör Ahmet Bozbey, takımın bu sezonki hedefinin düşmemek değil, ligi ilk 8 içinde bitirerek play-off'a kalmak olduğunu duyurdu. 9 yeni transferle oluşturulan kadro hakkında bilgiler veren Bozbey, "Hedefimiz kesinlikle düşmemeye oynamak değil. Sezonu ilk 8'in içerisinde bitirip play-off'a kalmak istiyoruz"

Yeni Kadro ve Transfer Stratejisi

Bozbey, yaklaşık 1,5 ay süren transfer çalışmalarının her aşamasının titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti. Geçen sezon sonunda 5'i yerli 9 oyuncuyla yollarını ayıran Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon için 4 yabancı ve 5 yerli oyuncuyla anlaştı.

Bozbey, "Tabir yerindeyse içimize sine sine transfer yaptık" diyerek, yeni sezondaki kadronun geçen yıldan daha iyi olduğunu ifade etti. Yerli transferlerini genellikle genç oyunculardan oluşturma tercihinde bulunduklarını belirten Bozbey, taraftarları bekledikleri başarılarla buluşturmak için adım adım ilerlediklerini vurguladı.

Zorlu Bir Sezon Bekliyor

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almama kararı aldıklarını dile getiren Bozbey, artan maliyetler nedeniyle bu tercihi yaptıklarını, "Zor bir sezon bizi bekliyor" dedi. Dört takımın düşeceği yeni sezonun zorlu geçeceğini belirten Bozbey, "Düşme korkusu yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

Hedef Türkiye Kupası ve Play-off

Melikgazi Kayseri Basketbol'un bu sezonki hedeflerinin başında Türkiye Kupası'na katılmak var. Bozbey, "Sezonun ilk devresini ilk 8'de bitirmemiz gerekiyor" diyerek, geçen yıl katılamadıkları kupaya bu yıl ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Taraftarlarının desteğiyle başarılarının artacağını vurgulayan Bozbey, "Sezonu ilk 8'in içerisinde bitirip play-off'a kalmak istiyoruz" dedi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, yaklaşık 1,5 ay önce başladıkları transfer çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, yaklaşık 1,5 ay önce başladıkları transfer çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.