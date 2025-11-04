Melikgazi Kayseri, OGM Ormanspor'u 72-57 Yenerek 2. Galibiyetini Aldı

Maç Özeti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı karşılaşmada OGM Ormanspor'u 72-57 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Sezon Performansı

Takım, geride kalan 5. hafta sonunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon Dardanel Çanakkale Belediyespor ve OGM Ormanspor maçlarını kazanırken; BOTAŞ A.Ş, Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol, 5 maçta rakip potaya 339 sayı atarken, kendi potasında 356 sayı gördü.

Gelecek Maç

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 6. haftasında deplasmanda ÇBK Mersin'e konuk olacak.

