Memik Yılmaz'dan Taraftara Çağrı: Biletler 27 Lira, 27 Bin Hedefi

Memik Yılmaz: Gaziantep’i Sahiplenecek Taraftarlara İhtiyacımız Var

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, ligde geride kalan 8 hafta sonunda takımdan duydukları memnuniyeti ve önümüzdeki süreçte taraftarlara düşen sorumluluğu vurguladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Yılmaz, maç değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Son haftalardaki iyi futbol ve iyi skorların anlam kazanması adına hata yapmamalıydık. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet almayı başardık. Futbolcular, Burak hoca, teknik heyetimiz hepsi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da şehrimizi mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Seferberlik İlanı: Antalyaspor Maçı ve 27 Bin Hedefi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi bir seferberlik başlattıklarını belirten Yılmaz, şehrin tüm kesimlerini maça çağırdı.

Yılmaz'ın açıklaması şu ifadelerle devam etti:

"Ligde geride kalan 8 maçtan alnının akıyla çıkmış bir takım oluşturduk. Bundan sonra en az bizler kadar şehrimize de görev düşüyor. Yukarılarda sürekli olarak kalabilmemiz için şehrimizin desteğini yanımızda hissetmemiz gerekiyor. Antalyaspor maçı öncesi tüm şehir birlik olmalıyız ve en az 27 bin taraftar sloganımızla çalışmalarımızı yapacağız. Bilet fiyatlarını da taraftarlarımıza jest yaparak 27 lira yapma kararı aldık. Aradaki farkı yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız. Bu karşılaşmada da tribünlerimiz dolu dolmalı ve Gaziantep şehrini futbolda özlediği günleri yaşatmaya devam etmeliyiz."

Şehir ve Protokolden Destek Çağrısı

Yılmaz, Gaziantep'teki herkesin kırmızı-siyah renklere sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir şehir olduklarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber başta olmak üzere protokolün kendilerine güç verdiğini söyledi.

Başkan Yılmaz, taraftarlara yapılan çağrıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Tüm taraftarlarımız gerek manevi, gerekse de maddi olarak kulübümüze destek olmalı. Bu destek inanın bizler ve futbolcularımız için çok kıymetli. Ben ve tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte fedakarlıklar yapmaya devam edeceğiz. Sonunda inşallah kazanan Gaziantep şehri olacaktır. Taraftarlarımızın tribünleri doldurduğunda bu takımın neler başarabileceğinin sınırı yoktur. Bu doğrultuda iki tane mobil aracımızla birlikte şehrimizin tüm noktalarında bilet satışı gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'BiletiniAl' kartını almak isteyen taraftarlarımız da bu dijital kartlarını mobil araçlar üzerinden gerçekleştirebilecek. Öğrencilerimize de bir jest yaparak onların kart paralarını, yine yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız. İlk adımı taraftarımıza karşı bizler atıyoruz, şimdi sıra Gaziantep şehrinde olacak. O stadyumda en az 27 bin taraftarımızla birlikte Gaziantep'in gücünü göstermeye devam edeceğiz."

Sonuç olarak, yönetim bilet fiyatlarını 27 lira olarak belirleyip gelir farkını yönetim kurulu üyeleriyle karşılayacağını açıklarken, hedef olarak da 27 bin taraftar ile stadyumu doldurmayı gösterdi. Yılmaz, şehrin kenetlenmesi halinde takımın sınır tanımayan bir performans sergileyebileceğini belirtti.

