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Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i 135-119 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:20
Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i 135-119 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. NBA'de toplamda 8 maç oynandı.

Grizzlies, konuk ettiği Nets'i 16 sayı farkla mağlup ederek son 11 maçından 10 galibiyet almış oldu. Bu galibiyet, takımın performansındaki artışı gözler önüne serdi.

Öne Çıkan Performanslar

Grizzlies'te Ja Morant, 28 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Desmond Bane 21 sayı kaydetti. Ayrıca, Santi Aldama ve Jaren Jackson da 20'şer sayı ile maça katkıda bulundu.

Nets tarafında ise Dorian Finney-Smith, 19 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Phoenix Suns, Utah Jazz'ı Mağlup Etti

Geçtiğimiz gece oynanan diğer önemli maçta Phoenix Suns, deplasmanda Utah Jazz'ı 134-126 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Suns'ta Devin Booker 34 sayı, Kevin Durant ise 30 sayı atan oyuncular arasında yer aldı. Tyus Jones ise 19 sayı ve 11 asistle dikkati çekti.

Jazz'da Jordan Clarkson 23 ve John Collins 22 sayı ile skora katkıda bulunsa da, bu yeterli olmadı.

Açık Sonuçlar

Gecenin diğer maç sonuçları ise şöyle:

  • Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-105
  • Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 107-121
  • Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 109-95
  • Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 135-119
  • Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 97-87
  • Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 120-98
  • Utah Jazz-Phoenix Suns: 126-134
  • Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 116-118

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