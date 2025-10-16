Meriç Nehri 2026'da Uluslararası Kürek Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri'nin 2026'da ulusal ve uluslararası önemli kürek organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:56
Meriç Nehri 2026'da Uluslararası Kürek Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak

Meriç Nehri 2026'da da Kürekte Öne Çıkacak

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 2026'da da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba bu gelişmeyi Meriç kıyısında yaptığı açıklamada duyurdu.

Meriç, Su Sporları Merkezi Olma Yolunda

İba, Meriç'in Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Nehrin doğal parkuru ve kıyılarda oluşturulan tesislerin, sporcular için önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

İba, son iki yılda düzenlenen büyük organizasyonların ardından 2026'da yeni yarışların ekleneceğini belirtti ve şunları aktardı:

"Bu yıl güzel organizasyonlara Edirne'de ev sahipliği yaptık. 2026'da heyecanlı ve önemli yarışlar olacak. Meriç'te gelecek yıl iki gençler şampiyonası iki de büyükler şampiyonası yapılacak. Bunun yanında planlamada olmayan yarışlarda gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dünyanın en büyük tekne firmalarından birinin organizasyonu da söz konusu henüz tam netleşmedi. Tekneler İtalya'dan Meriç'e sevk edilecek. Bu işte lojistik çok önemli.

Tekneyi götürüp getirmek ciddi maliyet ve sorun. Firma tarafından tekneler getirilecek ve dünyanın farklı yerlerinden sporcuların davet edilmesiyle farklı bir yarış yapılması planlanıyor. Meriç'te yapılacak yarışların yanında milli takım kampları ve kulüplerin antrenmanları yıl boyunca sürecek."

Nesim İba, Meriç'te düzenlenen organizasyonların kent ekonomisine ciddi katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 2026'da da büyük...

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 2026'da da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 2026'da da büyük...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Arda İpcioğlu 25. Kış Olimpiyatları'nda Final Atlayışı Hedefliyor
2
TFF'den Lig Değişikliği: 1. Lig'den Düşen 4, 2. Lig'den Yükselen 4
3
Real Madrid, Xabi Alonso'yu Teknik Direktör Olarak Tanıttı
4
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Yeni Sezon İçin Güçleniyor
5
Fenerbahçe Beko, Final-Four'da Panathinaikos'a karşı güçlü bir performans sergileyemedi
6
Acil para lazım diyenlere 9000 TL nakit imkanı! Telefondan 5 dakikada başvuran hemen alacak
7
Stoilov: Göztepe Avrupa Hedefine İnanıyor

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?