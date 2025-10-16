Meriç Nehri 2026'da Uluslararası Kürek Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak

Meriç Nehri 2026'da da Kürekte Öne Çıkacak

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 2026'da da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba bu gelişmeyi Meriç kıyısında yaptığı açıklamada duyurdu.

Meriç, Su Sporları Merkezi Olma Yolunda

İba, Meriç'in Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Nehrin doğal parkuru ve kıyılarda oluşturulan tesislerin, sporcular için önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

İba, son iki yılda düzenlenen büyük organizasyonların ardından 2026'da yeni yarışların ekleneceğini belirtti ve şunları aktardı:

"Bu yıl güzel organizasyonlara Edirne'de ev sahipliği yaptık. 2026'da heyecanlı ve önemli yarışlar olacak. Meriç'te gelecek yıl iki gençler şampiyonası iki de büyükler şampiyonası yapılacak. Bunun yanında planlamada olmayan yarışlarda gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dünyanın en büyük tekne firmalarından birinin organizasyonu da söz konusu henüz tam netleşmedi. Tekneler İtalya'dan Meriç'e sevk edilecek. Bu işte lojistik çok önemli.

Tekneyi götürüp getirmek ciddi maliyet ve sorun. Firma tarafından tekneler getirilecek ve dünyanın farklı yerlerinden sporcuların davet edilmesiyle farklı bir yarış yapılması planlanıyor. Meriç'te yapılacak yarışların yanında milli takım kampları ve kulüplerin antrenmanları yıl boyunca sürecek."

Nesim İba, Meriç'te düzenlenen organizasyonların kent ekonomisine ciddi katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 2026'da da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.