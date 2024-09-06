Meriç Nehri'nde Dünya Kürek Şampiyonası Hazırlıkları Tamamlandı

Meriç Nehri'nde Dünya Kürek Şampiyonası Planları

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, önümüzdeki günlerde Meriç Nehri'nde düzenlenecek Dünya Kürek Şampiyonası için hedeflerinin bu doğal parkuru kullanmak olduğunu ifade etti.

Şampiyona Öncesi Hazırlıklar

Ertürk, Türkiye'nin olimpiyat standartlarındaki tek doğal parkurda yarın başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası öncesinde organizasyon alanını inceledi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcuların start ve bitiş testlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

425 Sporcu ve 28 Ülke

Şampiyonanın açılışı saat 18:30'da gerçekleşecek. Ertürk, "Yarın sabah yarışlarımız başlıyor. 28 ülkeden 600 sporcu bu organizasyonda yer alacak. Harika bir ortam var, sporseverleri Meriç Nehri'ne bekliyoruz," dedi.

Türkiye'nin Rekor Katılımı

Türkiye, 9 ekiple bu şampiyonaya katılacak. Ertürk, uluslararası alanda ilk kez böyle bir organizasyonun gerçekleşeceğini vurguladı ve danske göre, "Özellikle Romanya, Yunanistan ve Belarus gibi ülkelerin iddialı sporcularının yer alacağı bu şampiyonada hedeflediğimiz başarıya ulaşmayı umuyoruz" dedi.

Olimpik Parkur Oluşturuldu

Nesim İba, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı, şampiyona için Edirne'ye 1000 kişilik bir kafilenin geldiğini açıkladı. İba, "Meriç Nehri'nde olimpik bir kürek parkuru oluşturuldu. Tüm hazırlıklar tamamlandı,” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Uluslararası Tanıtımı

İba ayrıca, "Yarışmacılar ülkelerine dönerken Türkiye’yi anlatacaklar. Bu açıdan bizim için büyük bir fırsat," dedi. Meriç'te yer alan 10 kulvar, Avrupa'nın en büyük parkurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu organizasyon, Türkiye'nin spor alanındaki imajını güçlendirecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Dünya Kürek Şampiyonası'nı Meriç Nehri'ndeki doğal parkurda düzenlemek istediklerini belirtti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Dünya Kürek Şampiyonası'nı Meriç Nehri'ndeki doğal parkurda düzenlemek istediklerini belirtti.