Merih Demiral: Gürcistan 3-2 Galibiyeti Sonrası Birlik ve Gurur Mesajı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından savunma oyuncusu Merih Demiral basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından

Boris Paichadze Ulusal Stadında oynanan maç sonrası konuşan Merih Demiral, takımın sahadaki mücadelesine vurgu yaptı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sahada gereken cevabı verdik, o yüzden çok mutluyuz."

Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartın oyunu zorlaştırdığını belirten Merih, takımın arkadaşlık ve birlikteliğinin öne çıktığını ifade etti: "Ondan sonra arkadaşlığımızı, birlikteliğimizi gösterdiğimize inanıyoruz, o yüzden çok güzel bir maç oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız, çünkü iki gün içinde çok önemli bir maçımız daha var. Soyunma odasında herkes çok mutlu, birlikteliğimizi görüyorsunuz, birlikte olmaktan çok mutluyuz, o yüzden milletimiz rahat olsun. Herkes milli forma altında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu maçlar bizim için çok önemli, ilk maç olduğu için de ayrı bir önemi vardı."

İspanya maçı ve taraftara çağrı

7 Eylül'de oynanacak İspanya maçıyla ilgili soru üzerine Merih Demiral, taraftara çağrı yaparak takıma destek olmalarını istedi: "Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz, orada muhteşem bir atmosfer oluşturacaklardır. Şüphemiz yok, Fransa maçı çok iyiydi, inşallah önümüzdeki İspanya maçını da tarihe altın harflerle yazdırırız. Bunun için hazırız. Bir an önce maçı bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

Gürcü basınına yanıt

Maç öncesi bir Gürcü gazetecinin takım içi sorun olduğu yönündeki hatırlatmasına ilişkin konuşan Merih, soruyu tam anlayamadığını ve sahada gereken cevabı verdiklerini belirtti: "Gürcü basını bir soru sordu, tam anlayamadım. Sahada veririz gereken cevabı dedim, bugün de verdiğimizi düşünüyorum, özellikle verdiğimi düşünüyorum. Çok mutluyuz."

Özetle, Merih Demiral maçın zorluğunu, takımın birliğini ve önümüzdeki İspanya maçına hazır olduklarını vurguladı. A Milli Takım, bu sonuçla gruba galibiyetle başladı.