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Merih Demiral, Suudi Arabistan yolcusu! Al Ahli takımıyla 3 yıllığına anlaştı..

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Merih Demiral, Suudi Arabistan yolcusu! Al Ahli takımıyla 3 yıllığına anlaştı..
Merih Demiral, Suudi Arabistanlı Al Ahli takımıyla 3 yıllık anlaşma imzaladı. Demiral'in yıllık maaşının 10 milyon euro olduğu söyleniyor.

İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Merih Demiral'in yeni adresi Suudi Arabistan'da oldu. Al Ahli takımıyla anlaşma sağlayan 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Merih Demiral, Suudi Arabistan yolcusu! Al Ahli takımıyla 3 yıllığına anlaştı

Al Ahli'nin Melih Demiral'e yılda 10 milyon Euro, Atlantan'a ise 20 milyon Euro ifade ücreti aldığı söyleniyor. Anlaşma şartlarına göre 25 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Juventus'un da bonservis bedelinden yüzde 10 pay alacağı açıklandı.

Al Ahli; bu sezon yaptığı transferle dikkatleri üzerine çekiyor. Kadroya Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'nun yanı sıra Edouard Mendy ve Franck Kessier gibi yıldız isimleri ekledi.

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