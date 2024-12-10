Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Gaziantep'i Temsil Ediyor

Başantrenör Koca ve Kaptan Eşi, Gaziantep'i Sultanlar Ligi'ne Çıkarmayı Hedefliyor

MEHMET AKİF PARLAK - KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol Takımı'nın başantrenörü İbrahim Çadır, takım kaptanı olan eşi Melike Nezihe Çadır ile birlikte çalışarak ekiplerini Sultanlar Ligi'ne çıkarmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

2019-2020 sezonundan itibaren Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Merinos Voleybol, son iki sezondur İbrahim Çadır tarafından çalıştırılıyor. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez play-off'a yükselen takım, yarı finalde elenerek Sultanlar Ligi'nin kapısından döndü. Bu sezon hedeflerine ulaşmak için İbrahim ve Melike Çadır omuz omuza savaşıyor.

İbrahim Çadır: "Aile Gibi Bir Ortamdayız"

İbrahim Çadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıllık evliliği süresince aynı takımda çalışma deneyiminin değişik bir duygu olduğunu belirterek, "Aynı takımda ikinci senemiz. Bazıları 'Acaba eşini kayırıyor mu?' diye düşünebilir, fakat saha içinde tüm oyuncular benim için eşit, çünkü burada bir aile gibiyiz." dedi.

Ev ile işin birbirine karıştırılmadığını vurgulayan Çadır, "Sahada zaman zaman kızdığım durumlar oluyor, hatta antrenmandan attığım oyuncularım var. Ancak kapıdan çıktığımızda her şey iş yeri olarak kalıyor." diye ekledi.

"Gaziantep'i Sultanlar Ligi'ne Taşımayı Canı Gönülden İstiyoruz"

Hedefinin sadece şampiyonluk olduğunu vurgulayan İbrahim Çadır, "Bu takıma en iyi şekilde nasıl karşılık verebiliriz, bunun peşindeyim. Yeri geliyor stresten uyuyamıyoruz, ama o şampiyonluğun tadını Gaziantep'i Sultanlar Ligi'ne taşımayı canı gönülden istiyoruz. Bunun için gerekli her şeyi yapmak konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.

Melike Nezihe Çadır: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

Takım kaptanı Melike Nezihe Çadır ise 3 yıldır Merinos Voleybol Takımı'nda yer aldığını ve bu durumdan oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Eşinin hocası olması durumuna alıştığını aktaran Melike Nezihe, "Aynı hedef için çalışmak güzel bir duygu." dedi.

Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak istediklerinin altını çizen Melike Nezihe, "Geçen sene ilk hedefimize ulaşmıştık ama yarı finalden döndük. Bu yıl play-off ve ardından yarı finali geçerek Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Merinos Voleybol, ligin B grubunda mücadele ediyor ve çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol Başantrenörü İbrahim Çadır (solda) ile takım kaptanı ve eşi Melike Nezihe Çadır, kenti Sultanlar Ligi'ne taşımak için mücadele ediyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol Başantrenörü İbrahim Çadır (solda) ile takım kaptanı ve eşi Melike Nezihe Çadır, kenti Sultanlar Ligi'ne taşımak için mücadele ediyor.