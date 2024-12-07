Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Play-Off Potasında Kalmak İstiyor

Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Yola Devam Ediyor

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için yoğun bir çaba içinde bulunuyor. Bu sezon play-off potasından çıkmayı hedefleyen takım, geçtiğimiz sezon da aynı hedefle yola çıkmış ve play-off'a kalmıştı. Yarı finalde elenerek Sultanlar Ligi'ne yükselme şansını kaybeden Merinos, bu kez daha kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Ligin Başarısı: 7 Galibiyet, 2 Mağlubiyet

Merinos Voleybol, ligin B grubunda çıktığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Şu an puan cetvelinde 4. sırada yer alan Gaziantep ekibi, ilk yarının son karşılaşmasını 8 Aralık Pazar günü, ALS Voleybol ile oynayacak.

Başantrenör İbrahim Çadır'dan Açıklamalar

Takımın başantrenörü İbrahim Çadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonki performanslarını ve play-off tecrübelerini hatırlattı. Çadır, genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Güzel bir sezon oluyor. Rakipler çok dengeli, hangi maçı kimin kazanacağını kestirmek zor. Şu ana kadar istediğimiz başarıyı elde ettik, play-off potasından çıkmayacağız inşallah. Önceliğimiz play-off'a kalmak, ardından yeni hedefler belirleyeceğiz." dedi.

Kaptan Melike Nezihe Çadır: "Galibiyetle Başlayıp Öyle Bitirmek İstiyoruz"

Takım kaptanı Melike Nezihe Çadır ise ligde iyi bir performans gösterdiklerini ifade ederek, "Lige galibiyetle başladık, bu bizim için ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. İlk yarının son maçına geldik ve buradan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Her maça ayrı bir motivasyonla çıkıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız." şeklinde konuştu.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için play-off potasında mücadelesini sürdürüyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için play-off potasında mücadelesini sürdürüyor.