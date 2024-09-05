Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu İstanbulluları Patika Koşusuyla Buluşturdu

Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu, İstanbullular için heyecan dolu bir patika koşusu deneyimi sundu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:19
Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu İstanbulluları Patika Koşusuyla Buluşturdu

Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu İle Koşucular Buluştu

İstanbullular, Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu sayesinde patika koşusuyla bir araya geliyor. Etkinlik, 6-8 Eylül tarihleri arasında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek.

Barış Andırınlı'dan Açıklamalar

Olgar Şirketler Grubu Genel Müdürü Barış Andırınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbulluların ayağına getirdiğimiz bir yarış oldu. Patika koşusu Türkiye'nin birçok şehrinde yapılıyor ama eğer koşucuysanız uzun mesafeler seyahat etmeniz lazım, ciddi bütçeler ayırmanız lazım, işinizden izin almanız gerekiyor. Biz burada bütün İstanbulluları bu dertten kurtardık." dedi.

İstanbul'un Doğa Sporları İçin Önemi

Andırınlı, bu etkinliğin İstanbul'da bir hazine olduğunu belirterek, "Yıllardır İstanbul'da doğa sporları, patika koşusu gibi alanlarda bir şeyler yapılsın istiyorduk. Koşucuların büyük kısmı İstanbul'da. Geçmişte yapılan yol koşularına rağmen patika koşularında büyük aktiviteler olmuyordu. Yıllardır bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.

Katılım Beklentileri

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışta, geçen yıl 1660 kişi kaydolurken, bu yıl kayıt sayısının 2 bin 350'ye ulaştığı belirtildi. Andırınlı, "İstanbul içinde olmasından kaynaklı olarak katılımın yüksek olacağını tahmin ediyoruz. 2 bin 200 kişi civarında start alınmasını bekliyoruz." dedi.

Ücretsiz Servis ve Eğlence İmkanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT aracılığıyla üç önemli noktadan ücretsiz servisler düzenledi. Bu sayede spor festivali katılımcıları ormana rahatça ulaşabilecekler. Etkinlikteki tüm faaliyetler, spor aktiviteleri ve çocuk etkinlikleri tamamen ücretsiz olup, tüm İstanbulluların bu tür bir etkinlikte keyifli zaman geçireceğinden emin olduğunu vurguladı.

Andırınlı, tüm İstanbulluları 7 Eylül Cumartesi sabahı Kemerburgaz Kent Ormanı'na davet ederek, "Çok iyi zaman geçireceklerinden eminim." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi