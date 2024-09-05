Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu İstanbulluları Patika Koşusuyla Buluşturdu

Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu İle Koşucular Buluştu

İstanbullular, Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu sayesinde patika koşusuyla bir araya geliyor. Etkinlik, 6-8 Eylül tarihleri arasında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek.

Barış Andırınlı'dan Açıklamalar

Olgar Şirketler Grubu Genel Müdürü Barış Andırınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbulluların ayağına getirdiğimiz bir yarış oldu. Patika koşusu Türkiye'nin birçok şehrinde yapılıyor ama eğer koşucuysanız uzun mesafeler seyahat etmeniz lazım, ciddi bütçeler ayırmanız lazım, işinizden izin almanız gerekiyor. Biz burada bütün İstanbulluları bu dertten kurtardık." dedi.

İstanbul'un Doğa Sporları İçin Önemi

Andırınlı, bu etkinliğin İstanbul'da bir hazine olduğunu belirterek, "Yıllardır İstanbul'da doğa sporları, patika koşusu gibi alanlarda bir şeyler yapılsın istiyorduk. Koşucuların büyük kısmı İstanbul'da. Geçmişte yapılan yol koşularına rağmen patika koşularında büyük aktiviteler olmuyordu. Yıllardır bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.

Katılım Beklentileri

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışta, geçen yıl 1660 kişi kaydolurken, bu yıl kayıt sayısının 2 bin 350'ye ulaştığı belirtildi. Andırınlı, "İstanbul içinde olmasından kaynaklı olarak katılımın yüksek olacağını tahmin ediyoruz. 2 bin 200 kişi civarında start alınmasını bekliyoruz." dedi.

Ücretsiz Servis ve Eğlence İmkanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT aracılığıyla üç önemli noktadan ücretsiz servisler düzenledi. Bu sayede spor festivali katılımcıları ormana rahatça ulaşabilecekler. Etkinlikteki tüm faaliyetler, spor aktiviteleri ve çocuk etkinlikleri tamamen ücretsiz olup, tüm İstanbulluların bu tür bir etkinlikte keyifli zaman geçireceğinden emin olduğunu vurguladı.

Andırınlı, tüm İstanbulluları 7 Eylül Cumartesi sabahı Kemerburgaz Kent Ormanı'na davet ederek, "Çok iyi zaman geçireceklerinden eminim." diyerek sözlerini tamamladı.