Mersin 2025: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Türkiye'de İlk Kez

Uluslararası World Abilitysport tarafından düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi organizasyonuyla 18–25 Ekim 2025 tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilecek.

Yeni branşlar ve genişleyen program

Açıklamaya göre organizasyon, 4 ana branş ile 2 çoklu branş oyununu kapsayacak. Yarışma programı, ev sahibi kentin Akdeniz kıyı şeridindeki tesislerde para sörften başlayarak su, açık hava ve plaj disiplinlerinin zengin bir karmasını içeriyor; ayrıca bir Spor Fuarı (Sport Expo) düzenlenecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) çatısı altındaki yükselen branş Para Laser Run, çoklu spor oyunlarına ilk kez dahil edilecek. Bu kapsamda Pompei Beach, Badminton Dünya Federasyonu'nun (BWF) ilk Para AirBadminton uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Para Plaj Voleybolu ve Sepak Takraw

World ParaVolley organizasyonu, Pompei Beach'te ikinci kez düzenlenecek ve Para Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bu kez Avrupa'da ilk defa Mersin'de gerçekleştirilecek. Ayrıca uyarlanmış Sepak Takraw müsabakaları, Uluslararası Sepak Takraw Federasyonu (ISTAF) tarafından ilk kez resmi olarak tanındı ve bu branşın müsabakaları da Mersin'de yapılacak.

Para Yelken ve katılımcı ülkeler

Para Yelken (Para Inclusive Sailing), Mersin Marina'da World Abilitysport Oyunları'nda ilk kez yer alacak. Ekipler, ilk yarışlar için 12 yeni Hansa 303 teknesiyle denize açılacak.

Oyunlara bu yıl ilk kez Tanzanya, Kosta Rika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine ve Umman gibi ülkeler katılacak.

Organizasyonun önemi

Etkinlik, Kasım 2024'te iki kurum arasında kabul edilen ortaklık anlaşmasının ardından World Abilitysport ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında düzenlenen ilk büyük organizasyon olma özelliği taşıyor. Yerel organizasyon çalışmaları, Komite bünyesindeki Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) ile birlikte yürütülecek.

Bu organizasyon, engelli sporları alanında bölgesel ve uluslararası görünürlüğü artırmayı, yeni branşları sahneye taşımayı ve erişilebilir spor altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.