Mersin 2025: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Türkiye'de İlk Kez

World Abilitysport Plaj Oyunları 18–25 Ekim 2025'te Mersin'de düzenlenecek; Para Yelken, Para Laser Run, AirBadminton ve Para Plaj Voleybolu gibi disiplinler ilk kez yer alıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:27
Mersin 2025: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Türkiye'de İlk Kez

Mersin 2025: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Türkiye'de İlk Kez

Uluslararası World Abilitysport tarafından düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi organizasyonuyla 18–25 Ekim 2025 tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilecek.

Yeni branşlar ve genişleyen program

Açıklamaya göre organizasyon, 4 ana branş ile 2 çoklu branş oyununu kapsayacak. Yarışma programı, ev sahibi kentin Akdeniz kıyı şeridindeki tesislerde para sörften başlayarak su, açık hava ve plaj disiplinlerinin zengin bir karmasını içeriyor; ayrıca bir Spor Fuarı (Sport Expo) düzenlenecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) çatısı altındaki yükselen branş Para Laser Run, çoklu spor oyunlarına ilk kez dahil edilecek. Bu kapsamda Pompei Beach, Badminton Dünya Federasyonu'nun (BWF) ilk Para AirBadminton uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Para Plaj Voleybolu ve Sepak Takraw

World ParaVolley organizasyonu, Pompei Beach'te ikinci kez düzenlenecek ve Para Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bu kez Avrupa'da ilk defa Mersin'de gerçekleştirilecek. Ayrıca uyarlanmış Sepak Takraw müsabakaları, Uluslararası Sepak Takraw Federasyonu (ISTAF) tarafından ilk kez resmi olarak tanındı ve bu branşın müsabakaları da Mersin'de yapılacak.

Para Yelken ve katılımcı ülkeler

Para Yelken (Para Inclusive Sailing), Mersin Marina'da World Abilitysport Oyunları'nda ilk kez yer alacak. Ekipler, ilk yarışlar için 12 yeni Hansa 303 teknesiyle denize açılacak.

Oyunlara bu yıl ilk kez Tanzanya, Kosta Rika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine ve Umman gibi ülkeler katılacak.

Organizasyonun önemi

Etkinlik, Kasım 2024'te iki kurum arasında kabul edilen ortaklık anlaşmasının ardından World Abilitysport ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında düzenlenen ilk büyük organizasyon olma özelliği taşıyor. Yerel organizasyon çalışmaları, Komite bünyesindeki Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) ile birlikte yürütülecek.

Bu organizasyon, engelli sporları alanında bölgesel ve uluslararası görünürlüğü artırmayı, yeni branşları sahneye taşımayı ve erişilebilir spor altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Fatih Karagümrük Deplasmanına Hazırlanıyor
2
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere
3
Türkiye Petank Şampiyonası Muğla Ula'da Başladı — 478 Sporcu Yarışıyor
4
Barış Alper Yılmaz Skechers Futbol Koleksiyonunu Tanıttı
5
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Kayserispor'u Geride Bıraktı
6
Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
7
Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz EHF Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası