Mersin'de 3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası Tamamlandı

Mersin'de 3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası

Mersin'de gerçekleştirilen 3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi. Mersin Valiliği'nin himayesinde, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyon, Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Katılım ve Oyunlar

Turnuvaya, 21 ilden 148 öğretmen katıldı. Yarışmacılar, mangala, reversi, kulami ve küre oyunlarında mücadele ettiler.

Dereceye Girenler

Organizasyonda dereceye giren öğretmenler ödüllerini aldı. Turnuvanın sonuçları şu şekilde belirlendi:

Mangala: 1. Elyese Aşkın (Diyarbakır), 2. Adem Ok (Adana), 3. Ömer Yücel Günay (Mersin)

1. Elyese Aşkın (Diyarbakır), 2. Adem Ok (Adana), 3. Ömer Yücel Günay (Mersin) Reversi: 1. İsmail Yalturak (Manisa), 2. Orhun Köken (Konya), 3. Serdar Sekmen (Kütahya)

1. İsmail Yalturak (Manisa), 2. Orhun Köken (Konya), 3. Serdar Sekmen (Kütahya) Kulami: 1. Tuğba Turnator (Rize), 2. Mustafa Özel (Eskişehir), 3. İnan Çoban (Konya)

1. Tuğba Turnator (Rize), 2. Mustafa Özel (Eskişehir), 3. İnan Çoban (Konya) Küre: 1. Eyüp Gökçe (Kırıkkale), 2. Umut Gökşen (Adana), 3. Ferhat Ülge (Adana)

Bu tarz etkinliklerin, eğitim alanında öğretmenler arasında dostluk ve rekabeti artırdığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.