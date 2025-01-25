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Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nın ilk gününde 200 veteran tenisçi mücadele etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:46
Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Başladı

Mersin'de gerçekleştirilen 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nın ilk gün müsabakaları başarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü (MEMTEK) tarafından organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda başladı.

Uluslararası Katılım

Turnuvada, Türkiye, Rusya, Irak, Ukrayna, İran ve Suriye gibi ülkelerden toplam 200 veteran tenisçi yer aldı. Bu sporcuların 24’ü kadın oyunculardan oluşuyor.

Mücadele Dolu İlk Gün

İlk gün müsabakalarında, sporcular finale kalabilmek için büyük bir mücadele sergiledi. Temsilcimiz MEMTEK Başkanı Muhsin Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Kente gelen sporcuları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Her sene bu turnuvayı yapmayı düşünüyoruz ve Mersin'i en yüksek mertebeye çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Heyecan Devam Ediyor

Seçer, yarın gerçekleştirilecek müsabakalarda daha da keyifli maçların olacağını belirtti. Turnuvanın bu yılki atmosferinin oldukça canlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası"nda ilk gün müsabakaları tamamlandı....

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası"nda ilk gün müsabakaları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda başladı.

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası"nda ilk gün müsabakaları tamamlandı....

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası"nda ilk gün müsabakaları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda başladı.

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