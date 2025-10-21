Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda İlk Gün Tamamlandı

Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda ilk gün tamamlandı

Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunlarında ilk eleme müsabakaları tamamlandı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun ilk gününde para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki eleme karşılaşmaları yapıldı.

Etkinlik, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki 5 noktada gerçekleştirildi. Su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturan organizasyon, heyecan ve mücadele dolu anlara sahne oldu.

Organasyon, yarın da para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken müsabakalarıyla devam edecek.

Serkan Baltacı: "Bu oyunlar uluslararası komitenin 5 yıllık rüyasıydı"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, gazetecilere yaptığı açıklamada dünyada ilk kez düzenlenen oyunlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Baltacı, Mersin sahillerinde 6 branşta müsabakaların aynı anda yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu oyunlar uluslararası komitenin 5 yıllık rüyasıydı. Bu rüyayı bizimle gerçekleştirdikleri için çok mutlular. Biz de aynı şekilde çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Dün organizasyonun açılış törenini yaptık. Herkes çok mutlu. Açılış öncesinde kafile başkanlarıyla toplantı yaptık. 'Şikayetleriniz ya da eksikleriniz varsa onları giderelim.' dedik. Hiç soru gelmeyen, tek tük hatırladığım nadir organizasyonlar biriydi. Demek ki 'Her şey yolunda.' diyoruz. Etrafımızda da herkes gülüyor. Mersin, bu organizasyonu yapmak için dünyadaki en müsait yerlerden biri. Harika bir organizasyon geçiriyoruz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

Katılımcılar ve ilerleyen program

Oyunlara 26 ülkeden 400 sporcu katılıyor. Türkiye'den 57 sporcunun ter döktüğü organizasyonda modern pentatlon ve halter branşları müsabakaları 23 Ekim'de başlayacak. Dünyada ilk kez düzenlenen oyunların görme engelliler halter branşı ise 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak gerçekleştirilecek.

